Dainik Bhaskar Mar 06, 2020, 10:39 AM IST

बेंगलुरु. कर्नाटक के तुमकुरू जिले में कुनिगल के पास एक कार और एसयूवी की टक्कर में 5 महिलाओं और 2 बच्चों समेत 13 लोगों की मौत हो गई। हादसे की जानकारी पुलिस को शुक्रवार सुबह मिली। पुलिस ने बताया, हादसे में मौके पर 12 की जान चली गई, जबकि एक बच्चे ने अस्पताल में आखिरी सांस ली। पांच की हालत गंभीर है।

तुमकुरू एसपी वामसी कृष्णा के मुताबिक, ‘हादसा आधी रात के बाद हुआ। कार पहले डिवाइडर से टकराई। इसके बाद एसयूवी कार से भिड़ गई। सुबह पुलिस ने शवों को गाड़ियों से निकाला। घायलों को अस्पताल भिजवाया। हादसे में मरने वालों में 10 तमिलनाडु और 3 बेंगलुरु के रहने वाले थे। सभी कर्नाटक स्थित धर्मस्थला की यात्रा पर थे। पुलिस हादसे के अन्य कारणों की जांच कर रही है।

