मसूद अजहर के मुद्दे पर राहुल ने उड़ाया था पीएम की चीन कूटनीति का मजाक, अब सुषमा स्वराज ने सामने आकर दिया जवाब

नेशनल डेस्क. आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा पीएम को डरपोक बताने और नीति को डिसास्टर बताने के एक दिन बाद केंद्रीय विदेश मंत्री ने सिलसिलेवार तरीके से कांग्रेस को जवाब दिया। सुषमा ने मसूद अजहर के मामले में UPA और NDA सरकार में हुई कार्रवाई का फर्क बताया। उन्होंने कहा साल 2009 में जब मसूद अजहर के खिलाफ पहली बार UNSC में प्रस्ताव लाया गया था तो भारत अकेला था, लेकिन अब चीन को छोड़कर दुनिया के सभी शक्तिशाली देश उसके साथ हैं।

बताया यूपीए और एनडीए सरकार में हुई कार्रवाई का फर्क...

- कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए सुषमा स्वराज ने कहा, 'मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किए जाने के मामले में चार बार सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव लाया गया। 2009 में जब यूपीए शासन के दौरान पहली बार प्रस्ताव लाया गया तो उसमें भारत अकेले प्रस्तावक था। लेकिन मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद हालात काफी बदल गए।'

- आगे विदेश मंत्री ने कहा, 'साल 2016 में जब दूसरी बार भारत की तरफ से प्रस्ताव लाया गया, तो उसमें अमेरिका, और यूके सह-प्रस्तावक थे। इसके बाद साल 2017 में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस मसूद अजहर के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आए थे।'

- आगे उन्होंने बताया, 'फरवरी 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद एक बार फिर मसूद के खिलाफ परिषद में प्रस्ताव लाया गया, इस बार ये प्रस्ताव फ्रांस लेकर आया, जिसका ब्रिटेन और अमेरिका ने भी समर्थन किया। कुल मिलाकर 21 देशों ने इसे समर्थन दिया।'

- सुषमा के मुताबिक ये भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है कि चीन को छोड़कर ज्यादातर देशों ने सुरक्षा परिषद में आए इस प्रस्ताव का समर्थन किया। शुक्रवार को फ्रांस ने मसूद अजहर को एक और झटका देते हुए उसकी सारी संपत्ति जब्त करने का आदेश दे दिया।

राहुल ने ट्वीट कर उड़ाया था पीएम का मजाक

- बता दें कि बुधवार रात को चीन ने एकबार फिर UNSC (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद) में वीटो पॉवर का इस्तेमाल करते हुए मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित होने से बचा लिया। चीन ने तकनीकी खामी बताकर इसे रोकते हुए कहा था कि वो बिना सबूतों के कार्रवाई करने के खिलाफ है। चीन ने पिछले 10 साल में चौथी बार मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित होने से बचा लिया।

- सुरक्षा परिषद में मसूद अजहर पर आए प्रस्ताव पर चीन के अड़ंगा लगाने के बाद राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को कमजोर बताते हुए लिखा कि 'कमजोर मोदी चीन के राष्ट्रपति से डरते हैं। भारत के खिलाफ कदम उठाने के बाद भी उनके मुंह से चीन के लिए एक शब्द नहीं निकले।' आगे राहुल ने तीन प्वाइंट्स में 'मोदी की चीन डिप्लोमेसी' भी बताई। जिसमें उन्होंने लिखा, '1- शी को गुजरात घुमाओ, 2- दिल्ली में उन्हें गले लगाओ और 3- चीन में उनके आगे झुक जाओ।'

I have shared these facts with you so that leaders who describe this as our diplomatic failure may see for themselves that in 2009, India was alone. In 2019, India has the world wide support. /7