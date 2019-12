Dainik Bhaskar Dec 06, 2019, 08:51 AM IST

हैदराबाद. तेलंगाना दुष्कर्म के चारों आरोपियों का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। पुलिस आरोपियों को लेकर उस अंडरब्रिज पर पहुंची थी, जहां उन्होंने डॉक्टर को पेट्रोल डालकर जलाया था। पूछताछ और घटना को रीक्रिएट करने के दौरान आरोपी भागने लगे। इसके बाद पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। इसमें चारों की मौत हो गई। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनर ने बताया कि चारों आरोपी शुक्रवार तड़के 3 से 6 बजे के बीच शादनगर स्थित चतनपल्ली में एनकाउंटर में मारे गए। एक वरिष्ठ पुलिस अफसर ने कहा कि घटना में दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं।

पुलिस का एनकाउंटर आगे उदाहरण बनेगा: पीड़िता की बहन

एनकाउंटर की खबर मिलने के बाद पीड़िता के पिता ने कहा- हमारी बच्ची को मर के 10 दिन हो गए। तेलंगाना सरकार, पुलिस और जो मेरे साथ खड़े लोग थे, उन्हें बधाई। वहीं, पीड़िता की बहन ने कहा कि आरोपी एनकाउंटर में मारे गए। मैं इससे काफी खुश हूं। यह एक उदाहरण होगा, उम्मीद है आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं पुलिस और तेलंगाना सरकार को शुक्रिया कहना चाहती हूं।

The spot where the four where shot dead around 50 kms from Hyderabad pic.twitter.com/sLfuu2NHCv