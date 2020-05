दैनिक भास्कर May 23, 2020, 08:45 PM IST

नई दिल्ली. दिल्ली सरकार ने एक विज्ञापन में सिक्किम को अलग देश बता दिया। सिक्किम ने इस पर सख्त विरोध जताया। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कार्रवाई की। एक अफसर को सस्पेंड कर दिया।

नेपाल और भूटान से तुलना

दिल्ली सरकार ने वॉलंटियरों को जॉइन करने के लिए एक विज्ञापन अखबार में प्रकाशित कराया था। इसमें सिक्किम को नेपाल और भूटान की तरह ही अलग देश बताया गया। इसके बाद सिक्किम के चीफ सेक्रेटरी ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखी। इसे अपमानजनक बताया। साथ ही विज्ञापन को फौरन वापस लेने की मांग की। मामला बढ़ा तो केजरीवाल ने सफाई दी। कहा, ‘‘सिक्किम भारत का अटूट हिस्सा है। इस तरह की गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विज्ञापन को वापस ले लिया गया है। अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गई है।’’

Sikkim is an integral part of India. Such errors also cannot be tolerated. Advertisement has been withdrawn and action taken against the officer concerned. https://t.co/BgTcjJF4MF