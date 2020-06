दैनिक भास्कर Jun 24, 2020, 09:51 PM IST

नई दिल्ली. सरकार ने वित्त वर्ष 2018- 19 का आयकर विवरण दाखिल करने की समय-सीमा एक माह और बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दी है। अब वेतनभोगी वर्ग 2019-20 के लिए नंबवर 2020 तक आयकर रिटर्न दाखिल कर सकता है। सीबीडीटी ने हाल ही में आकलन वर्ष (AY) 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 1 से फॉर्म 7 को नोटिफाइड किया था।

छोटे और मध्यम वर्ग के करदाताओं को राहत देने के लिए, सरकार ने करदाता के मामले में स्व-मूल्यांकन कर के भुगतान की समय सीमा भी बढ़ा दी है, जिसका स्व-मूल्यांकन कर दायित्व 1 लाख रुपये तक है वो 30 नवंबर 2020 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। वहीं, आधार-पैन लिंक मार्च 2021 तक करवा सकेंगे।

Govt extends various time limits under the Direct Tax & Benami laws, providing further relief to taxpayers for making compliances under these laws. Notification dt 24th June,2020 issued. Time limits had earlier been extended by Taxation & Other Laws Ordinance on 31st March, 2020. pic.twitter.com/xc2HgjuAzY