दैनिक भास्कर Apr 12, 2020, 11:50 AM IST

नई दिल्ली. कोरोना को फैलने से रोकने के लिए 21 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन का आज 19वां दिन है। 14 अप्रैल को खत्म हो रहे लॉकडाउन के बीच कई सरकारी विभागों और निजी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की छूट दी है। शनिवार को गृह मंत्रालय ने वर्क फ्रॉम होम करने वाले यूजर्स के लिए साइबर गाइडलाइन जारी की।

इसमें सुनिश्चित और सुरक्षित सर्वर पर काम की सलाह दी गई है। साथ ही अनवांटेड मेल को नहीं खोलने के लिए कहा है। लोगों से ऑनलाइन अकाउंट के लिए बाय डिफाल्ट पासवर्ड की जगह मजबूत पासवर्ड तैयार करने के लिए कहा है।



ऑफिस और पर्सनल काम के लिए ही सिस्टम इस्तेमाल में न लाएं

गाइडलाइन में सभी लोगों से ऑफिस द्वारा उपलब्ध कराए गए कम्प्यूटर और लैपटॉप पर ही काम करने के लिए गया। जितना संभव हो सके पर्सनल कम्प्यूटर और सिस्टम का ऑफिस के लिए इस्तेमाल करने से बचें। ऑफिस के काम के लिए इस्तेमाल होने वाले एक ही उपकरणों को व्यक्तिगत कार्यों के उपयोग में न लाएं।

During this #lockdown period when you #WorkFromHome, please take precautions so that you don't become a victim of #cybercrime.



MHA has suggested important #cybersecurity tips. I urge all to follow them.#IndiaFightsCOVID19@CyberDost pic.twitter.com/WEeuAIZI3s