Dainik Bhaskar Feb 23, 2020, 03:29 PM IST

अहमदाबाद. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का 24 फरवरी को साबरमती आश्रम जाना तय हो गया है। रोड शो के दौरान 15 मिनट का समय बचाकर ट्रम्प साबरमती आश्रम जाएंगे। इसकी पुष्टि आश्रम के ट्रस्टी अमृत मोदी ने की है। यह भी तय हो गया है कि रोड शो 22 किमी का होगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि कल ट्रम्प के साथ रहना हमारे लिए सम्मान की बात है।

India looks forward to welcoming @POTUS @realDonaldTrump.



It is an honour that he will be with us tomorrow, starting with the historic programme in Ahmedabad! https://t.co/fAVx9OUu1j