दैनिक भास्कर Jul 04, 2020, 04:40 PM IST

नई दिल्ली. कोलकाता के लिए दिल्ली, मुंबई, नागपुर, चेन्नई, अहमदाबाद और पुणे से 6 से 19 जुलाई तक फ्लाइट्स नहीं चलेंगी। कोलकाता एयरपोर्ट ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। कोलकाता एयरपोर्ट डायरेक्टर ने बाद में बताया कि यह कदम पश्चिम बंगाल सरकार के कहने पर उठाया गया है।

It is informed that no flights shall operate to Kolkata from Delhi,Mumbai, Pune, Nagpur,Chennai & Ahmedabad from 6th to 19th July 2020 or till further order whichever is earlier. Inconvenience caused is regretted.@AAI_Official@MoCA_GoI@ushapadhee1996@HardeepSPuri@arvsingh01