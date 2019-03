एक फेस्टिवल के दौरान सड़क पर झूम रही थी हजारों लोगों की भीड़, तभी वहां मरीज को लेकर आ पहुंची एक एंबुलेंस

नेशनल डेस्क (पलक्कड़). हमारे देश में अक्सर सड़कों पर जुलूस और बारात निकलने के दौरान ट्रैफिक जाम होना कोई नई बात नहीं है। लोग हॉर्न बजाते रहते हैं लेकिन भीड़ पर कोई असर नहीं होता, लेकिन हाल ही में में एक ऐसा नजारा दिखा, जिसे देखने के बाद लोगों की ये राय बदल जाएगी। केरल के पलक्कड़ शहर में एक धार्मिक फेस्टिवल के दौरान हजारों लोग सड़क से गुजर रहे थे, तभी वहां एक एंबुलेंस आ पहुंची, जो एक मरीज को लेकर हॉस्पिटल जा रही थी। इसके बाद लोगों ने बिना कुछ कहे और वक्त गंवाएं एंबुलेंस के लिए रास्ता बना दिया। ये नजारा देखने के बाद लोग हैरान हो रहे हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है।

लोगों ने पेश की एक मिसाल...

- ये घटना केरल के पलक्कड शहर में शुक्रवार 22 मार्च को हुई। जब यहां 'मन्नारक्कड पूरम' नाम का त्योहार सेलिब्रेट किया जा रहा था। ये त्योहार केरल के सबसे पुराने त्योहारों में से एक है और हर साल मार्च महीने में श्रीअराकुरिषी उदायरकुन्नु भागवती देवता के लिए मनाया जाता है।

- इस त्योहार में शामिल होने के लिए आसपास के इलाकों से भी हजारों आदिवासी लोग मन्नारक्कड आते हैं। त्योहार को मनाने के दौरान शहर में आए हजारों लोग सड़क पर एक जुलूस की शक्ल में मंदिर तक जाते हैं। इस दौरान वे पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाते रहते हैं। इस घटना के वक्त भी वे गाते-बजाते हुए मंदिर जा रहे थे। हालांकि इस दौरान वहां बॉलीवुड सॉन्गस बजाए जा रहे थे।

- इस घटना का करीब एक मिनट का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें हजारों लोग एक सड़क से जाते हुए दिख रहे हैं। इनमें से ज्यादातर लोग एक बॉलीवुड गाने पर नाचते दिख रहे हैं। इसी दौरान सड़क की एक ओर से वहां एक एंबुलेंस आ जाती है, इसके बाद लोग हटते जाते हैं और एंबुलेंस के लिए तुरंत रास्ता बना देते हैं।

- सबसे खास बात ये है कि इस दौरान एंबुलेंस को रुकना भी नहीं पड़ता और ना ही उसके ड्राइवर को हॉर्न बजाने की जरूरत पड़ती है। इस वीडियो को एक शख्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दिया, और देखते ही देखते ये वायरल हो गया।

- ज्यादातर लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि भारत में सड़क पर जा रही लोगों की भीड़ इतना अनुशासित व्यवहार भी कर सकती है। ज्यादातर लोगों को लगा कि ये पूर्व निर्धारित होगा या फ्लेश मोब टाइप का होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था।

Imagine a huge crowd making way for an Ambulance in a perfect manner!!!