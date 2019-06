नई दिल्ली. दिल्‍ली के मुखर्जी नगर में पुलिस अधिकारी के वाहन की ग्रामीण सेवा के टेंपो से टक्‍कर के बाद पुलिस कर्मियों और टेंपो चालक के बीच विवाद हो गया। टेंपो चालक ने पुलिस अधिकारी के सिर पर तलवार से हमला कर दिया और टेंपो चढ़ाने की कोशिश की। इसके बाद उसे पकड़ने गए मुखर्जी नगर थाने के पुलिस कर्मियों ने बड़ी मुश्किल से टेंपो चालक को हिरासत में लिया। इस दौरान पुलिस को लाठी भी भांजनी पड़ी।

मुखर्जी नगर इलाके में रविवार शाम ग्रामीण सेवा चालक ने एक पुलिसवाले के पैर पर वाहन चढ़ा दिया। इस बात को लेकर पुलिसवाले और चालक में कहासुनी हो गई। थोड़ी देर बाद तलवार निकालकर पुलिस वाले को धमकाने लगा। हालांकि चालक के बेटे ने अपने पिता को वहां से ले जाने की कोशिश की, लेकिन चालक ने उसकी एक नहीं सुनी। इसके बाद पुलिसवाले ने थाने से अन्य पुलिसवालों को बुला लिया। सबको आता देखकर चालक ने एक बार फिर तलवार निकाल ली। उसने कई बार पुलिसवालों पर वार करने की कोशिश की। पुलिस वाले कई बार बचते रहे। इस बीच एक पुलिसवाले ने चालक को पीछे से पकड़ लिया। चालक ने उस पर तलवार से हमला किया।

पुलिसवाले ने घायल होने के बावजूद चालक को पकड़े रखा। पुलिसवालों ने उसपर लाठियों से कई बार बार वार किए। लेकिन चालक ने भी पुलिसवाले को सड़क पर गिरा दिया। काफी मशक्कत के बाद घायल पुलिसवाले को चालक से छुड़ाया गया। इस बीच जहां चालक के बेटे को वहां से जबरन बाहर निकलकर डंडों से बुरी तरह से पीटा और घसीटते हुए थाने ले गए। ठीक इसी तरह से चालक को भी थाने ले गए। जिनकी पुलिस वालों ने बुरी तरह से पिटाई की। दूसरी तरफ घायल पुलिस वाले के सिर में गंभीर चोट लगी। मामले में 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं।

और शुरू हो गई राजनीति



और एक.. एक सिख बच्चे की पिटाई ! कोई कानून किसी धर्म का जानबूझकर अपमान करने की इजाजत नहीं देता और वह भी कानून के रक्षकों को। -सोमनाथ भारती, आप



यह जो पुलिसवालों ने निर्ममता दिखाई है। एक बुजुर्ग पर 15-15 लोगों ने लाठियां चलाईं। हम दिल्ली पुलिस की निंदा करते हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। -मनजिंदर सिंह सिरसा, शिअद

चालक को हिरासत में लिया गया : पुलिस

कुछ राजनेताओं ने भी मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली और पुलिस अधिकारियों से भी मिले। देर रात तक मामले में कोई एफआई आर दर्ज नही हुई थी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में उनको कुछ मोबाइल वीडियो मिली है। चालक को हिरासत में लेकर वारदात में इस्तेमाल तलवार जब्त कर ली गई है।

तीन पुलिसकर्मी सस्‍पेंड

मामले में पुलिस द्वारा टैंपो चालक की निर्मम पिटाई किए जाने के चलते डीसीपी उत्‍तर पश्चिम दिल्‍ली विजयंता आर्य ने मुखर्जी नगर थाने में तैनात एएसआई संजय मलिक, एएसआई देवेंदर, कांस्टेबल पुष्‍पेन्‍द्र को तत्‍काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।

Delhi Police brutality in Mukherjee Nagar is highly condemnanble and unjustified.

I demand an impartial probe into the whole incident & strict action against the guilty.

Protectors of citizens can't be allowed to turn into uncontrolled violent mobsters.