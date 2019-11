Dainik Bhaskar Nov 08, 2019, 04:35 AM IST

नई दिल्ली. पुलिस और वकीलों के बीच बवाल के दौरान नाॅर्थ डीसीपी मोनिका भारद्वाज के साथ वकीलों ने बदसलूकी की थी। इस घटना का वीडियो गुरुवार को वायरल हुआ। इसमें दिख रहा है कि बवाल की सूचना के बाद मोनिका भारद्वाज कुछ पुलिस कर्मियों के साथ कोर्ट परिसर पहुंचीं। जैसे ही वह अंदर भीड़ की ओर जाती हैं, वहां कुछ वकील उन्हें घेरकर हाथापाई शुरू कर देते हैं। डीसीपी के साथ सिविल ड्रेस में मौजूद दो लोग उन्हें किसी तरह भीड़ से बाहर निकालते हैं।

बैठक रही बेनतीजा

उधर, बार एसोसिएशन के सदस्यों व पुलिस के बीच गुरुवार शाम सिविल लाइंस स्थित ऑफिसर्स मेस में एक बैठक हुई। बातचीत शुरू होते ही दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद गुस्साए वकील बाहर निकल गए और बैठक फेल हो गई। वकीलों का कहना है कि शुक्रवार को भी सभी जिला अदालतों में हड़ताल जारी रखी जाएगी, वहीं, पुलिस का कहना है कि वह बातचीत कर मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है। शाहदरा जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद नागर ने बताया कि शाम 5 बजे सभी जिला अदालतों के पदाधिकारियों को बैठक के लिए यहां बुलाया गया था। वहां मध्य रेंज के संयुक्त आयुक्त राजेश खुराना से मिले। इसबीच, स्पेशल सीपी संजय सिंह को लाइसेंसिंग एंड ट्रांसपोर्ट का चार्ज मिला है। वहीं एडिशनल डीसीपी हरेंद्र कुमार को डीसीपी रेलवे बनाया गया है। उनकी जगह रेलवे डीसीपी दिनेश कुमार गुप्ता लेंगे। स्पेशल सीपी, क्राइम सतीश गोलचा को लॉ एंड आर्डर, नार्थ की जिम्मेदारी मिली है।

इधर, वकीलों ने दिखाई गांधीगीरी

गुरुवार को भी दिल्ली की सभी जिला अदालतों में हड़ताल जारी रही। वकीलों ने अपनी-अपनी अदालतों में प्रदर्शन किया। हालांकि हड़ताली वकील गुरुवार काे लोंगों के साथ गांधी-गिरी दिखाते हुए नजर आए। वकील लोगों को फूल देकर उनका स्वागत कर रहे थे। इससे पहले वकील लोगों को कोर्ट में घुसने नहीं दे रहे थे।

हाल जानने पहुंचे कमिश्नर

पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक ने तीस हजारी कोर्ट में वकीलों के हमले में घायल पुलिसकर्मी संदीप के बुराड़ी स्थित घर जाकर उसका हाल पूछा।

#WATCH: CCTV footage of DCP North Monika Bhardwaj being roughed up on 2nd November when a clash between police and lawyers took place at Tis Hazari Court, in #Delhi pic.twitter.com/d3sCMWTBl9