Dainik Bhaskar Nov 18, 2019, 01:54 PM IST

नेशनल डेस्क. तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सांसद और अभिनेत्री नुसरत जहां सोमवार से शुरू हुए शीतकालीन सत्र के पहले दिन संसद नहीं पहुंच सकीं। सांस लेने में दिक्कत होने के बाद रविवार रात को उन्हें कोलकाता के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके प्रवक्ता के मुताबिक फिलहाल उनकी हालत ठीक है और सोमवार शाम तक उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। नुसरत पश्चिम बंगाल की बसीरहाट सीट से सांसद हैं।

सांसद प्रवक्ता ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, 'सांस में समस्या के बाद उन्हें अस्पताल भेजा गया। उनका अस्थमा का पिछला रिकॉर्ड रहा है। हम उनके जल्द ही स्वस्थ होने की कामना करते हैं और मीडिया से सहयोग देने की अपील करते हैं।'

ओवरडोज की बात को बकवास बताया

नुसरत के भर्ती होने के बाद कुछ खबरों में बताया गया था कि दवाइयों के ओवरडोज की वजह से ऐसा हुआ है। खबरों के मुताबिक वे शनिवार को अपने पति के जन्मदिन पर दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थीं, जिसके अगले दिन उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। हालांकि उनके परिवार ने ऐसी खबरों को बकवास बताया।

भाजपा प्रत्याशी को हराकर बनी थीं सांसद

इस साल हुए लोकसभा चुनाव में नुसरत ने पहली बार चुनाव लड़ते हुए भाजपा के सयातन घोष को साढ़े तीन लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। इसके कुछ दिनों बाद ही उन्होंने तुर्की के बोडरम शहर में कोलकाता के बिजनेसमैन निखिल जैन के साथ शादी कर ली थी। गैर मुस्लिम से शादी करने के बाद से ही वे लगातार मुस्लिम कट्टरपंथियों के निशाने पर रही हैं।

