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मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ:दिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार

28 मिनट पहले

नमस्कार!

भारत में आज कोरोनावायरस के संक्रमितों का आंकड़ा एक करोड़ पहुंच सकता है। ऐसा होने पर हम दुनिया के 220 देशों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ जाएंगे। संक्रमितों के मामले में हमसे आगे अब केवल अमेरिका है। बहरहाल, शुरू करते हैं न्यूज ब्रीफ।

सबसे पहले देखते हैं, बाजार क्या कह रहा है

  • BSE का मार्केट कैप 185.21 लाख करोड़ रुपए रहा। BSE पर करीब 50% कंपनियों के शेयरों में गिरावट रही।
  • 3,147 कंपनियों के शेयरों में ट्रेडिंग हुई। इसमें 1,390 कंपनियों के शेयर बढ़े और 1,581 कंपनियों के शेयर गिरे।

आज इन इवेंट्स पर रहेगी नजर

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करेंगे।
  • कॉमेडियन कुणाल कामरा की अदालत के खिलाफ विवादित पोस्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना सकती है।
  • मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं के स्कूल खुल जाएंगे।

देश-विदेश
केजरीवाल ने फाड़ी कृषि कानूनों की कॉपी
कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के मसले पर गुरुवार को दिल्ली विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया गया। इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कृषि कानूनों की कॉपी फाड़ दी। केजरीवाल ने कहा, "ऐसा पहली बार हुआ है कि राज्यसभा में वोटिंग के बिना ही तीन कानून पास कर दिए गए। केंद्र से अपील करता हूं कि वह अंग्रेजों से बदतर ना बने।'

सुप्रीम कोर्ट की नसीहत: आंदोलन कर रहे किसानों को सड़कों से हटाने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने सरकार और किसानों दोनों को सलाह दी। सरकार से कहा कि कृषि कानूनों को होल्ड करने की संभावना तलाशें। वहीं, किसानों को नसीहत दी कि विरोध का तरीका बदलें।

तोमर की किसानों को चिट्ठी: कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को किसानों के नाम एक चिट्‌ठी लिखी। उन्होंने किसानों से कहा कि वे विपक्ष का मोहरा न बनें। तोमर बोले कि जिन लोगों ने 1962 के युद्ध में देश की विचारधारा का विरोध किया था, वही किसानों को आज गुमराह कर रहे हैं।

आसमान में ISRO की एक और उड़ान
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से गुरुवार को कम्युनिकेशन सैटेलाइट (CMS-01) की लॉन्चिंग की। लॉन्चिंग PSLV-C50 रॉकेट से की गई। कोरोना काल में किसी सैटेलाइट की यह महज दूसरी लॉन्चिंग हैं। CMS-01 भारत का 42वां कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। यह भारत के जमीनी इलाकों के अलावा अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप भी कवर करेगा।

भारत-बांग्लादेश के बीच 55 साल पुराना रेल लिंक शुरू
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने गुरुवार को भारत-बांग्लादेश के बीच चिल्हटी-हल्दीबाड़ी रेल लिंक का उद्घाटन किया। अब 1965 से बंद 6 में से 5 रेल लिंक फिर से शुरू हो जाएंगे। ये लिंक भारत-पाकिस्तान के बीच 1965 की जंग के वक्त बंद किया गया था।

व्हाइट हाउस छोड़ने को तैयार नहीं डोनाल्ड ट्रम्प
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने सहयोगियों को बताया है कि वे 20 जनवरी को भी व्हाइट हाउस नहीं छोड़ेंगे। 20 जनवरी को ही प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। अगर ट्रम्प अड़े रहते हैं तो अमेरिका में संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा, जो वहां के इतिहास में कभी नहीं हुआ है।

भास्कर एक्सप्लेनर
भारत भी वैक्सीनेशन के लिए तैयार
ब्रिटेन, अमेरिका समेत कई देशों में कोरोनावायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो गए हैं। ज्यादातर देशों में फाइजर और बायोएनटेक की बनाई mRNA वैक्सीन का ही इस्तेमाल हो रहा है। भारत सरकार ने भी वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी कर ली है। जानिए भारत में वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए क्या-क्या हो रहा है।

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आज की पॉजिटिव खबर
स्ट्रॉबेरी की खेती से एक सीजन में कमा रहे 8 लाख
कर्नाटक के धारवाड़ के रहने वाले शशिधर चिक्कपा 10वीं तक पढ़े हैं। 2009 में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। 9 साल तक यही काम किया। पैसे भी कमाए, पर सुकून नहीं था। अब सालभर से स्ट्राबेरी की खेती कर रहे हैं। सालाना 30 टन से ज्यादा स्ट्राबेरी का प्रोडक्शन है और कमाई 8 लाख रुपए।

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सुर्खियों में और क्या है...

  • भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड में खेले जा रहे डे-नाइट टेस्ट के पहले दिन भारतीय टीम ने 6 विकेट गंवाकर 233 बनाए। कप्तान विराट कोहली ने टेस्ट करियर की अपनी 23वीं फिफ्टी लगाई।
  • फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भी कोरोना से संक्रमित हो गए। अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन अगले हफ्ते कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे।
  • फोर्ब्स ने सबसे ज्यादा कमाने वाले 100 सेलेब्स की लिस्ट जारी की। इसमें अक्षय 52वें पायदान पर हैं। वे लिस्ट में अकेले भारतीय हैं, हालांकि पिछले साल के मुकाबले उनकी कमाई 88 करोड़ घट गई है।
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आज का राशिफल

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Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

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