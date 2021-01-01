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इतिहास में आज:इलेक्ट्रिक बल्ब की 141 साल की कहानी; थॉमस अल्वा एडिसन के नाम हुआ था पेटेंट

एक घंटा पहले
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अमेरिकी आविष्कारक और वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने एक बार अपने प्यून को ऑफिस में बुलाकर उसके हाथ में बल्ब थमाते हुए टेस्ट करने को कहा था। बल्ब की खोज में लगातार असफल हो रहे एडिसन की बात सुनकर प्यून घबरा गया और उसके हाथ से बल्ब छूटकर नीचे गिर गया। बल्ब के दो टुकड़े हो गए। लेकिन, एडिसन ने उससे कुछ नहीं बोला, और दो दिन बाद उसे फिर बुलाया। इस बार भी एडिसन ने उसके हाथ में एक और बल्ब थमाया।

इस बार एडिसन के साथ काम करने वाले एक साथी ने उन्हें टोका और कहा कि आप प्यून को बल्ब न दें। अगर उसने फिर गिरा दिया तो आपकी मेहनत खराब हो जाएगी। यह सुनकर एडिसन ने कहा कि अगर बल्ब टूट भी गया तो दोबारा बन जाएगा। लेकिन, अगर प्यून का कॉन्फिडेंस चला गया, तो उसे लौटाना मुश्किल होगा। आत्मविश्वास के बिना कोई भी काम मुश्किल है। इस बात ने सभी को एक सीख दी।

एक बार एक पत्रकार ने एडिसन से सवाल किया था कि 10 हजार बार फेल होने के बाद की सफलता से आपको कैसा महसूस हो रहा है? इस पर एडिसन ने कहा था कि मैं 10 हजार बार फेल नहीं हुआ हूं बल्कि मैंने 10 हजार बार में बल्ब का आविष्कार किया है। इन्हीं महान आविष्कारक एडिसन ने आज ही के दिन 141 साल पहले यानी 27 जनवरी 1880 को इलेक्ट्रिक बल्ब को पेटेंट कराया था।

थॉमस का जन्म 11 फरवरी 1847 में अमेरिका के मिलान में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में आविष्कारों के 1,093 पेटेंट कराए थे। पढ़ाई में कमजोर एडिसन ने 10 साल की उम्र में अपने घर में एक लैब बना ली थी। उनकी मां ने रसायन शास्त्र की एक किताब उन्हें सौंपी थी। इसमें केमिकल फॉर्मूले लिखे थे। प्रयोगों पर होने वाला खर्च निकालने के लिए उन्होंने काम तक शुरू कर दिया था। बल्ब बनाने में 40 हजार डॉलर खर्च किए थे। हाई रेजिस्टेंस वाली कार्बन थ्रेड फिलामेंट का भी आविष्कार किया था। ये 40 घंटे से ज्यादा समय तक काम कर सकती थी। एडिसन का निधन 18 अक्टूबर 1931 को हुआ था।

एडिसन के महत्वपूर्ण आविष्कार

वैसे तो एडिसन ने एक हजार से ज्यादा आविष्कार किए। लेकिन, उनके कुछ काम तो इतिहास में उन्हें हमेशा यादगार बनाए रखेंगे। इलेक्ट्रिक बल्ब के साथ ही उन्होंने आवाज रिकॉर्ड और प्लेबैक करने वाले फोनोग्राफ उपकरण का भी आविष्कार किया था। बल्ब में लगने वाले सेफ्टी फ्यूज और ऑन/ऑफ स्विच भी बनाए। मोशन पिक्चर के आविष्कार का श्रेय भी एडिसन को जाता है।

भारत और दुनिया में 27 जनवरी की महत्वपूर्ण घटनाएं इस प्रकार हैं:

1891: पेन्सिलवेनिया के माउंट प्लीसेंट में हुए खदान विस्फोट में 109 लोगों की जान चली गई थी।

1943: अमेरिका ने जर्मनी पर पहली बार हवाई हमला किया था।

1959: नई दिल्ली में पहले इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज की नींव रखी गई थी।

1969: इराक के बगदाद में 14 लोगों को जासूसी के अपराध में फांसी की सजा सुनाई गई थी।

1996: फ्रांस ने छठा और अंतिम न्यूक्लियर टेस्ट किया था।

2007: हिंदी के साहित्यकार कमलेश्वर का निधन हुआ था।

2013: अफगानिस्तान के कंधार में हुए बम हमलों में 20 पुलिस अधिकारियों की जान चली गई थी।

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