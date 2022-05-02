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  • Today's Cartoon 1 May 2022 Scorching Heat Saved Domestic Gas; Lentils And Chapati Cooked On Seat Of The Scooter, In Front

आज का कार्टून:चिलचिलाती गर्मी ने घरेलू गैस बचा दी; स्कूटर की पिछली सीट पर सिक रही दाल, आगे चपाती

एक घंटा पहलेलेखक: मंसूर नकवी
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