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Today's Cartoon 5 May 2022 India's Condition Worsened In The Matter Of Freedom Of The Press, The News Anchor Is Torn Apart
आज का कार्टून:
प्रेस की आजादी के मामले में भारत का और बुरा हुआ हाल, न्यूज एंकर की खैरियत पूछ रहा फटेहाल
एक घंटा पहले
लेखक: मंसूर नकवी
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