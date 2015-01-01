पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • National
  • Bollywood Suicide: Indian Government News Updates| Kangana Ranaut News | Chirag Paswan Nitish Kumar; Dainik Bhaskar Top News Morning Briefing Today

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ:बॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत

एक घंटा पहले

नमस्कार!

बिहार में चुनाव नतीजे आ चुके हैं, मगर हालात अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जैसे हैं। मतलब बहुमत NDA को मिला है, पर राजद हार मानने को तैयार ही नहीं। तेजस्वी बोल रहे हैं कि जनादेश महागठबंधन को ही मिला है, पर चुनाव आयोग का नतीजा NDA के पक्ष में गया। बहरहाल, शुरू करते हैं आज का मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ...

सबसे पहले देखते हैं, बाजार क्या कह रहा है…

  • BSE का मार्केट कैप 167 लाख करोड़ रुपए रहा। BSE पर करीब 53% कंपनियों के शेयरों में बढ़त रही।
  • 2,886 कंपनियों के शेयरों में ट्रेडिंग हुई। इसमें 1,550 कंपनियों के शेयर बढ़े और 1,146 कंपनियों के शेयर गिरे।

आज इन इवेंट्स पर रहेगी नजर

  • बिहार में NDA की बैठक होगी। मुख्यमंत्री को लेकर हो सकता है फैसला। चुनाव नतीजे आने के बाद पहली बार चारों घटक दल के नेता साथ बैठेंगे।
  • महाराष्ट्र में एक्टर अर्जुन रामपाल की मुंबई के NCB ऑफिस में सुबह 11 बजे पेशी।
  • राजस्थान के कोटा में मेडिकल कॉलेज के 23 विभागों में असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर डेमोंस्ट्रेटर, सीनियर रेजीडेंट समेत कुछ पदों के लिए इंटरव्यू होंगे।

देश-विदेश

एक्टर आसिफ बसरा ने की आत्महत्या

पिछले दिनों आई वेब सीरीज पाताललोक में काम कर चुके एक्टर आसिफ बसरा (53) ने धर्मशाला के मैक्लोडगंज स्थित अपार्टमेंट में खुदकुशी कर ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह डिप्रेशन में थे। उन्होंने पालतू कुत्ते के पट्टे से फंदा लगाकर जान दे दी।

ममता के मंत्री कैबिनेट मीटिंग से नदारद

पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले तृणमूल चीफ ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने की खबर है। सरकार में परिवहन मंत्री सुवेंदु अधिकारी बुधवार को ममता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में नहीं पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पांच मंत्री कैबिनेट मीटिंग में नहीं पहुंचे।

घर खरीदारों और डेवलपर्स के लिए राहत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घर खरीदारों और डेवलपर्स के लिए बड़ी राहत दी। सर्कल रेट और एग्रीमेंट वैल्यू के बीच का जो अंतर है, उस पर अब इनकम टैक्स में 20% की राहत दी जाएगी। पहले यह 10% थी। यह स्कीम रेसीडेंशियल यूनिट की प्राइमरी बिक्री पर लागू होगी।

मोदी ने JNU में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किया

नेहरू के नाम पर बनी और लेफ्ट का गढ़ कही जाने वाली JNU में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली पहुंचे। उन्होंने यहां स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किया, जो कैम्पस में 2018 से ढंककर रखी हुई थी। प्रधानमंत्री ने छात्रों से कहा- अब स्वामीजी की प्रतिमा की छत्रछाया में डिबेट कीजिएगा।

राष्ट्रपति ट्रम्प के आगे अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट मजबूर

जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन, डोनाल्ड ट्रम्प अब भी हार मानने को तैयार नहीं है। हालात ये हैं कि दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष बाइडेन को जो बधाई संदेश भेज रहे हैं, वे बाइडेन के पास पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। वजह है स्टेट डिपार्टमेंट की मजबूरी।

डीबी ओरिजिनल

भूखे बुजुर्ग को ASI ने खाना खिलाया, सुसाइड से रोका

सूरत के पुलिस सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइन के नंबर पर 8 अक्टूबर को एक बुजुर्ग ने फोन किया और कहा, 'मैं जिंदगी से तंग आ गया हूं, दो टाइम का खाना तक नहीं मिल रहा। मुझे आत्महत्या करने का विचार आ रहा है।' ASI ने बुजुर्ग के लिए खाने की व्यवस्था की। उनको सुसाइड से रोका।

पढ़ें पूरी खबर...

भास्कर एक्सप्लेनर

प्रदूषण के लिए दिवाली के पटाखे कितने जिम्मेदार?

एयर पॉल्यूशन बढ़ते देख नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने दिल्ली-एनसीआर में 9 से 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। न सिर्फ दिल्ली, बल्कि देश के जिन-जिन राज्यों में एयर क्वालिटी खराब है, वहां पटाखे नहीं बेचे जाएंगे, लेकिन क्या पॉल्यूशन के लिए दिवाली के पटाखे ही जिम्मेदार हैं?

पढ़ें पूरी खबर...

सुर्खियों में और क्या है...

  • कंगना रनौट के भाई अक्षत ने रितु सागवान के साथ उदयपुर में शादी की। कंगना ने भाई की शादी में 6 करोड़ खर्च किए, 45 लाख की ज्वेलरी और 18 लाख की ड्रेस पहनी।
  • देश में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बताया कि ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनिका की कोरोना वैक्सीन कोवीशील्ड के चार करोड़ डोज तैयार कर लिए गए हैं।
  • LAC पर तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के बीच डिसइंगेजमेंट प्लान बन गया है। पूर्वी लद्दाख में पैगॉन्ग झील के आसपास बने स्ट्रक्चर तोड़े जाएंगे। पेट्रोलिंग पर भी रोक लगाई जाएगी।
  • प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को 17वीं आसियान (ASEAN) समिट में कहा कि कोरोना के कारण फैमिली फोटो नहीं ले पा रहे, पर हमारे बीच दूरियां कम हो रही हैं। समिट में सभी 10 सदस्य देश शामिल हुए थे।
ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें