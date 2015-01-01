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मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ:MP में नहीं लगेगा लॉकडाउन; फाइनल ट्रायल फेज में कोवैक्सिन और एनकाउंटर ने रोका बड़ा आतंकी हमला

एक घंटा पहले

नमस्कार!

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को साफ कर दिया कि मध्य प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। जहां कोरोना के मामले ज्यादा हैं, वहां नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। बहरहाल, शुरू करते हैं न्यूज ब्रीफ।

सबसे पहले देखते हैं, बाजार क्या कह रहा है…

  • BSE का मार्केट कैप 171.71 लाख करोड़ रुपये रहा। करीब 51% कंपनियों के शेयरों में बढ़त रही।
  • 2,978 कंपनियों के शेयरों में ट्रेडिंग हुई। इसमें 1,532 कंपनियों के शेयर बढ़े और 1,269 कंपनियों के शेयर गिरे।

आज इन इवेंट्स पर रहेगी नजर

  • 15वीं जी-20 समिट (शिखर सम्मेलन) आज से शुरू। 22 नवंबर तक चलने वाली समिट इस बार वर्चुअल होगी। अध्यक्षता सऊदी अरब के किंग करेंगे।
  • मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में आज से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।
  • राजस्थान के सभी जिलों में आज से धारा 144 लागू हो जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण यह निर्णय लिया गया है।

देश-विदेश

नगरोटा एनकाउंटर ने बड़ा आतंकी हमला रोका

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के नगरोटा में गुरुवार सुबह हुए एनकाउंटर पर बैठक ली। शुक्रवार को हुई इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक, एनकाउंटर में मारे गए जैश के आतंकी 26/11 की बरसी पर बड़े हमले की साजिश रच रहे थे।

मंत्री अनिल विज को स्वदेशी वैक्सीन की डोज दी गई

कोरोना से लड़ने के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सिन का तीसरा ट्रायल शुरू हो गया। इस फाइनल फेज में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को पहली डोज दी गई। वो पहले मंत्री हैं, जिन्हें स्वदेशी वैक्सीन दी गई। अनिल विज ने इस ट्रायल के लिए खुद वॉलंटियर बनने की पहल की थी।

दिल्ली-मुंबई के बीच ट्रेनें-उड़ानें फिर बंद हो सकती है

देश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर, दिल्ली और मुंबई के बीच ट्रेनें और उड़ानें फिर रोकी जा सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक, शुक्रवार को महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से चर्चा की, जिसमें ट्रेन और प्लेन सर्विसेज रोकने का प्रस्ताव आया है।

अहमदाबाद में कर्फ्यू, 1700 शादियां अटकीं

गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण शुक्रवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया। यहां शनिवार को 500 और रविवार को 1200 शादियां होनी हैं, जो अब रद्द करनी पड़ेंगी। हालांकि, यह सख्ती जरूरी है क्योंकि जान है तो जहान है।

ट्रम्प के अड़ियल रवैये से अमेरिकी अफसर भी परेशान

राष्ट्रपति चुनाव में स्पष्ट हार के बावजूद इसे कबूल करने से इनकार कर रहे डोनाल्ड ट्रम्प अब अकेले पड़ते जा रहे हैं। व्हाइट हाउस में उनके कई पूर्व सहयोगी इससे न सिर्फ नाराज हैं, बल्कि अब पाला भी बदलने लगे हैं। ये अफसर अब जो बाइडेन की ट्रांजिशन टीम में शामिल होने लगे हैं।

भास्कर एक्सप्लेनर

टेस्ट चैम्पियनशिप में क्यों दूसरे नंबर पर आई टीम इंडिया

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के पॉइंट सिस्टम में बदलाव किया है। अब टीमों की रैंकिंग उनके पॉइंट्स के आधार पर नहीं बल्कि पॉइंट्स के पर्सेंटेज के आधार पर होगी। नए सिस्टम से भारत रैंकिंग में पहले से दूसरे नंबर पर आ गया है।

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पॉजिटिव खबर

रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, 30 लाख रुपये टर्नओवर

गुजरात के वडोदरा की रहने वाली मीनाबेन शर्मा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थीं। दो साल पहले उन्होंने नौकरी छोड़कर रोटी बनाने और उसे बेचने का बिजनेस शुरू किया। 100 रोटियों से शुरू हुआ उनका बिजनेस आज 4 हजार तक पहुंच गया है। आज उनका सालाना टर्नओवर 30 लाख रुपये है।

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सुर्खियों में और क्या है...

  • देश के कई राज्यों में बंदिशों के बीच छठ पूजा हुई। दिल्ली, महाराष्ट्र और ओडिशा में सार्वजनिक रूप से पूजा पर रोक के कारण घाटों पर लोग नहीं पहुंचे।
  • देश की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंपनियों के मार्केट कैप में 3 लाख करोड़ रुपये की कमी आई। शेयर प्राइज में भी गिरावट आई।
  • मध्यप्रदेश में उज्जैन की दताना-मताना हवाई पट्‌टी को पैसा वसूले बिना ही निजी कंपनी को सौंपने के मामले में चार IAS अफसरों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है।
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वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

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