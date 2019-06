नुसरत ने ट्विटर पर शेयर किया अपनी शादी का फोटो

शादी में शामिल हुए बेहद करीबी रिश्तेदार और दोस्त



Dainik Bhaskar Jun 20, 2019, 12:22 PM IST

नेशनल डेस्क. तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर पहली बार सांसद बनीं बांग्ला फिल्मों की अभिनेत्री नुसरत जहां शादी के बंधन में बंध गईं हैं। उन्होंने बुधवार को तुर्की के बोडरम शहर में कोलकाता के बिजनेसमैन निखिल जैन को अपना हमसफर बनाया। शादी की वजह से वे सांसद पद की शपथ भी नहीं ले सकीं। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर शादी का फोटो शेयर करते हुए इस बारे में सबको बताया। ये शादी हिंदू रीति-रिवाज से हुई। विवाह समारोह में दोनों पक्षों के बेहद करीबी रिश्तेदार और दोस्त शामिल हुए।

तुर्की के बोडरम में हुई शादी

ये शादी तुर्की के बोडरम शहर में हुई, जो कि मुगला राज्य में आता है। शादी के लिए मेहमान कुछ दिन पहले ही इस तटीय शहर में पहुंच गए थे। नुसरत के परिजन, उनकी बहन के साथ अन्य करीबी रिश्तेदार 16 जून को वहां पहुंचे थे। 29 साल की नुसरत ने गुरुवार सुबह अपनी शादी का एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए इस बारे में बताया। इसके साथ उन्होंने लिखा, 'निखिल जैन के साथ शादी के बाद हमेशा खुश रहने की ओर....' (Towards a happily ever after with Nikhil Jain)।

Towards a happily ever after with Nikhil Jain ❤️ pic.twitter.com/yqo8xHqohj — Nusrat (@nusratchirps) June 19, 2019

बसीरहाट से जीता था चुनाव

नुसरत बंगाली फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री हैं। उन्होंने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की बसीरहाट सीट से 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीता था। शादी समारोह में उनकी करीबी दोस्त और तृणमूल कांग्रेस की एक अन्य सांसद मिमी चक्रवर्ती भी मौजूद थीं। इसी वजह से वे भी सांसद पद की शपथ नहीं ले सकीं। मिमी ने प. बंगाल की जाधवपुर लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता है। चुनाव जीतने के बाद जब ये दोनों पहली बार संसद पहुंची थीं तो अपने कपड़ों को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल भी हुई थीं।

4 जुलाई कोलकाता में होगा रिसेप्शन

शादी के बाद भारत लौटने के बाद इस कपल ने 4 जुलाई को कोलकाता में बड़ी रिसेप्शन पार्टी रखी है। जिसमें राजनीति और फिल्म जगत की कई हस्तियां नजर आएंगी। निखिल जैन कोलकाता के जानेमाने बिजनेसमैन हैं, जिनका 'रंगोली' नाम से टेक्सटाइल का बड़ा कारोबार है। नुसरत उनकी टेक्सटाइल चैन की ब्रांड एंबेसडर भी हैं।