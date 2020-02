Dainik Bhaskar Feb 23, 2020, 09:21 AM IST

वॉशिंगटन. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प 24-25 फरवरी को परिवार समेत भारत दौरे पर आ रहे हैं। उन्होंने शनिवार को फिल्म बाहुबली की थीम पर बना एक वीडियो रीट्वीट किया। इसमें वह अमरेंद्र बाहुबली के रूप में नजर आए। 81 सेकंड के इस वीडियो में मेलानिया और उनकी बेटी इवांका और बेटे जूनियर ट्रम्प भी दिखाई दिए। वीडियो को Solmemes1 नाम के ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया है। इसे रीट्वीट करते हुए ट्रम्प ने लिखा- भारत में अपने दोस्तों से मिलने के लिए उत्साहित हूं।

वीडियो में क्या है?

वीडियो में फिल्म बाहुबली में अलग-अलग दृश्य दिखाए गए हैं। शुरुआत जंग के मैदान से होती है। इसमें बाहुबली बने प्रभास के चहरे पर ट्रम्प का चेहरा लगाया गया, जो अपने माहिष्मति साम्राज्य की रक्षा के लिए जंग के मैदान में तलवार, धनुष-बाण और भाले से दुश्मनों की सेना को धरासायी करते हैं। एक दृश्य में अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया और उनकी बेटी इवांका भी दिखाई दे रही हैं। दूसरे दृश्य में ट्रम्प के स्वागत में नरेंद्र मोदी माहिष्मति के लोगों को मिठाइयां बांटते नजर आते हैं।

Look so forward to being with my great friends in INDIA! https://t.co/1jdk3AW6fG