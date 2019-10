Dainik Bhaskar Oct 02, 2019, 02:25 PM IST

नई दिल्ली. ट्विटर के डैशबोर्ड मैनेजमेंट ऐप ट्वीट डेक ने भारत समेत दुनियाभर के कई देशों में दोबारा काम करना शुरू कर दिया है। मंगलवार रात करीब 8 बजे से ट्वीट डेक कई देशों में काम नहीं कर रहा था। यूजर्स को ट्वीट देखने, लॉग इन करने में समस्या आ रही थी।

आउचेजडॉटरिपोर्ट वेबसाइट के मुताबिक, जापान, कनाडा और भारत में चार हजार से ज्यादा शिकायतें मिली थीं। इसके अलावा ट्वीट डेक यूरोप, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका और एशिया प्रशांत क्षेत्र के कई देशों में काम नहीं कर रहा था।

यूजर्स ट्विटर वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो रहे थे

कंपनी ने मंगलवार को कहा था कि ट्वीट डेक के बंद होने से दुनियाभर के यूजर्स को परेशानी हुई। कंपनी इस समस्या को सुलझाने में लगी हुई है। व्यापक रूप से इसका इस्तेमाल रिपोर्टर्स और कंटेट क्रिएटर द्वारा किया जाता है। मंगलवार को ट्वीट डेक लॉगइन करने पर यूजर्स सीधे ट्विटर वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो रहे थे।

We've been experiencing outages across Twitter and TweetDeck. You might have had trouble Tweeting, getting notifications, or viewing DMs. We're currently working on a fix, and should be back to normal soon.