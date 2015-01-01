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ट्विटर की सफाई:गृह मंत्री अमित शाह का ट्विटर अकाउंट लॉक, कंपनी ने कहा- गलती से हो गया था

नई दिल्लीएक घंटा पहले
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गृह मंत्री अमित शाह के ट्विटर अकाउंट पर गुरुवार को उनकी फोटो दिखनी बंद हो गई थी। इसका कारण कॉपीराइट इश्यू बताया गया था।

गृह मंत्री अमित शाह के ट्विटर अकाउंट पर लगी प्रोफाइल फोटो गुरुवार सुबह अचानक दिखना बंद हो गई। इसकी जगह मैसेज दिखाई देने लगा कि कॉपीराइट इश्यू के कारण फोटो को हटाया गया है। शुक्रवार को ट्विटर की ओर से इस पर सफाई दी गई। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि अनजाने में हुई गलती के कारण शाह का अकाउंट लॉक हो गया था। कुछ ही देर में इस फैसले को वापस ले लिया गया।

शाह की तस्वीर पर क्लिक करने पर मीडिया नॉट डिस्पलेड का मैसेज दिखाई दिया। इसमें लिखा था कि यह फोटो कॉपीराइट होल्डर की ओर से रिपोर्ट करने पर हटाया गया है। अमित शाह के ट्विटर पर 23 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं। ट्विटर के प्रवक्ता ने बताया कि ग्लोबल कॉपीराइट पॉलिसी के कारण हमने अस्थायी तौर पर अकाउंट लॉक कर दिया था। अब इसे अनलॉक कर दिया गया है। अकाउंट फिर से काम करने लगा है।

इन दिनों विवादों में है ट्विटर

देश का गलत नक्शा दिखाने पर ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच तनातनी चल रही है। केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के लेह को जम्मू-कश्मीर का हिस्सा बताने पर सरकार ने ट्विटर को नोटिस जारी किया है। आईटी मिनिस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक, ट्विटर को जवाब देने के लिए 5 दिन का समय दिया गया है। जवाब न देने पर कंपनी और उसके अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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