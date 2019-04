नई दिल्ली. अपने बयानों के चलते अक्सर सुर्खियों में बने रहने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वह हिन्दी कविता पर कमेंट को लेकर सुर्खियों में हैं। काटजू ने एक ट्वीट करते कहा है कि आधुनिक हिन्दी कविता में उर्दू जैसा दम नहीं है। आधुनिक हिन्दी कविता वो दम नहीं रखती है जो दम उर्दू में है। वहीं उन्होंने ये भी पूछा है कि उर्दू विदेशी भाषा है या भारतीय।



ट्वीट में काटजू यहीं पर नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने ये लाइन लिखी है- “सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।” फिर इसके बाद इसी लाइन को हिन्दी शब्दों में इस तरह से लिखा है “शीश कटवाने की इच्छा अब हमारे हद्य में उपस्थित है।” फिर काटजू ने कहा है कि ये क्या आवाज है। क्या इसमें कोई दम है। इसके बाद काटजू ने एक और उदाहरण देते हुए लिखा है, “बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल जुबान अब तक तेरी है।” फिर इसी लाइन को हिन्दी में काटजू ने कुछ इस तरह से लिखा है, “कहो कि हमारे होंठ स्वतंत्र हैं, कहो कि तुम्हारी जीभ अभी तक तुम्हारी है। ”



इन लाइनों पर मशहूर कवि कुमार विश्वास कभी गौर नहीं करते, लेकिन कुमार विश्वास के अनुसार काटजू ने ट्वीट में उन्हें कई बार टैग किया है। इसी से नाराज होकर कुमार विश्वास ने फिर ट्वीट करते हुए काटजू को जवाब दिया। कुमार विश्वास ने ट्वीट किया कि “हिंदी कविता की “शक्तिमत्ता” से आपके अपरिचित रह जाने के पीछे, मेरा कोई योगदान नहीं है! यह आपके निजी अज्ञान, आत्ममुग्धता व अशिक्षा के कारण है! कृपया बार-बार मुझे “टैग” करके अपनी अहमन्या-कुंठा की निरर्थक उलूक-ध्वनि न करें! ईश्वर आपको यथाशीघ्र स्वस्थ करे व आपका “न्याय” करे।” इसके बाद आखिर में कुमार विश्वास ने एक हंसते हुए और एक हाथ जोड़ते हुए वाली इमोजी भी इस्तेमाल की है।

Is Urdu an Indian language or a foreign language ?@Javedakhtarjadu @DrSYQuraishi @ravishndtv @DrKumarVishwas @omthanvi @Razarumi @atahasnain53 pic.twitter.com/vNnkEfr3L7