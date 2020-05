दैनिक भास्कर May 25, 2020, 10:19 AM IST

मुंबई. श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के मुद्दे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल में बहस हो गई। उद्धव ने रविवार को आरोप लगाया कि रेलवे पर्याप्त ट्रेनें उपलब्ध नहीं करवा रहा। इसके जवाब में रेल मंत्री ने रविवार शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक 9 बार ट्वीट कर महाराष्ट्र सरकार से जानकारी मांगी, लेकिन डिटेल नहीं मिल पाई। तड़के 2 बजे गोयल ने 10वां ट्वीट किया और बताया कि 125 ट्रेनों की लिस्ट मांगी थी, लेकिन 46 की ही मिली।

गोयल ने पहली बार शाम 7.14 बजे एक साथ 3 ट्वीट किए। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर कटाक्ष भी किया। गोयल ने कहा- उम्मीद है कि पहले की तरह ट्रेनें स्टेशन पर आने के बाद, खाली नहीं लौटेंगी। आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपको जितनी ट्रेनें चाहिएं वो उपलब्ध होंगी।

49 मिनट बाद चौथा ट्वीट

53 मिनट बाद फिर 2 ट्वीट

1 घंटे 2 मिनट बाद 7वां ट्वीट

More than 2.5 hours have passed but still passenger details for 125 planned trains in Maharashtra not received by GM Central Railway from Government of Maharashtra. pic.twitter.com/A4CXFpxKCZ

16 मिनट बाद फिर 2 ट्वीट

2 घंटे बाद रात 2.11 बजे 10वां ट्वीट

Where is the list for 125 trains from Maharashtra? As of 2am, received list of only 46 trains of which 5 are to West Bengal and Odisha which cannot operate due to cyclone Amphan.



We are notifying only 41 trains for today despite being prepared for 125 !!!