हाउडी मोदी की सफलता के बाद थरूर ने किया मोदी पर तंज

नेहरू-इंदिरा की तस्वीर शेयर कर उसे अमेरिका की बताया

दावा गलत साबित होने पर देनी पड़ गई सफाई

Dainik Bhaskar Sep 24, 2019, 01:32 PM IST

नेशनल डेस्क. अमेरिका के ह्युस्टन में आयोजित 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम के सफल आयोजन के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक ट्वीट किया, जिसके जरिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसने की कोशिश की। लेकिन उनका ये दांव उन पर ही उल्टा पड़ गया और सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें ट्रोल करने लगे। थरूर ने अपने ट्वीट में एक फोटो शेयर की थी, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने इस तस्वीर को अमेरिका की बताया। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी, जिसके बाद यूजर्स उनकी खिंचाई करने लगे। जिसके चलते तीन घंटे बाद ही थरूर को सफाई देते हुए एक अन्य ट्वीट भी करना पड़ गया।

थरूर ने जो पहला ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और इंदिरा गांधी का फोटो शेयर किया, जिसमें वे एक कार में सवार दिखाई दे रहे हैं और उनके आसपास लोगों की भीड़ खड़ी है, जो उनका अभिवादन कर रही है। इस फोटो के साथ थरूर ने लिखा, '1954 में अमेरिका में नेहरू और इंडिया गांधी। देखें बेहद उत्साही और स्वेच्छा से आई अमेरिकी जनता। जो बिना किसी विशेष जनसंपर्क अभियान, एनआरआई भीड़ प्रबंधन या बढ़ा-चढ़ाकर किए गए मीडिया प्रचार के वहां थी।'

थरूर से हुई दो गलतियां



पूर्व केंद्रीय मंत्री ने ये ट्वीट पीएम मोदी पर कटाक्ष करने के लिए लिए किया था, लेकिन इस ट्वीट में उनसे दो बड़ी गलतियां हो गईं। पहली तो ये कि उन्होंने जो तस्वीर शेयर की वो अमेरिका की ना होकर सोवियत संघ की थी, जिसे 1955 में लिया गया था। वहीं ट्वीट में इंदिरा लिखने के दौरान स्पेलिंग में r छूट गया, जिससे वो इंदिरा की जगह इंडिया गांधी हो गया। इन गलतियों को लेकर यूजर्स उन्हें ट्रोल करने लगे।

यूजर्स ने बताई फोटो की सच्चाई

तिरुवनंतपुरम से सांसद थरूर का ट्वीट देखने के बाद सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने उस फोटो की सच्चाई से थरूर को अवगत कराया। यूजर्स ने बताया कि वो तस्वीर 1955 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की रूस (तत्कालीन सोवियत संघ) यात्रा के दौरान ली गई थी। तब उनकी बेटी इंदिरा गांधी भी उनके साथ वहां गई थीं। हालांकि कई यूजर्स ने इसे 1956 की तस्वीर होना भी बताया। इसके साथ ही लोगों ने इस बात को लेकर भी उनकी क्लास ली कि वे इंदिरा गांधी को इंडिया गांधी कैसे लिख सकते हैं। यूजर्स ने उनसे कहा कि वक्त बदल चुका है और अब भारत सिर्फ गांधी परिवार का नहीं रहा।

थरूर को देना पड़ी सफाई

ट्रोल होने के बाद थरूर को अपनी गलती का अहसास हुआ और तीन घंटे के अंदर ही उन्हें एक अन्य ट्वीट करते हुए सफाई देनी पड़ गई। 'मुझे बताया गया है कि ये फोटो (मेरे पास आई हुई) शायद सोवियत संघ (USSR) यात्रा की है ना कि अमेरिका की। अगर ऐसा है तो भी इससे संदेश नहीं बदल सकता: सच्चाई ये है कि पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी विदेश में लोकप्रियता हासिल थी। जब नरेंद्र मोदी का सम्मान होता है तो वो भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान होता है। वो सम्मान भारत के लिए है।'



Nehru & India Gandhi in the US in 1954. Look at the hugely enthusiastic spontaneous turnout of the American public, without any special PR campaign, NRI crowd management or hyped-up media publicity. pic.twitter.com/aLovXvCyRz — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) September 23, 2019

सच पता चलने पर थरूर ने इस ट्वीट के जरिए अपनी सफाई दी...

I am told this picture (forwarded to me) probably is from a visit to the USSR and not the US. Even if so, it still doesn't alter the message: the fact is that former PMs also enjoyed popularity abroad. When @narendramodi is honoured, @PMOIndia is honoured; respect is for India. https://t.co/9KQMcR0zTD — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) September 23, 2019

सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए शशि थरूर

1) Who is India Gandhi?



2) This picture signifies Congress’ ‘Parivar-Raj’.



3) It’s Moscow not America.



4) It’s a well planned “PR campaign”. Open car and proper security arrangements.



5) Too many wrongs in one post, Mr. Tharoor. https://t.co/DrnKvnYIPh — Madhav Sharma (@HashTagCricket) September 24, 2019

Nehru went to US, which is a short form of USSR. ~ Tharoor pic.twitter.com/VQUqJB9fzl — Keh Ke Peheno (@coolfunnytshirt) September 24, 2019

In 1954, Americans looked like Russians: Shashi Tharoor.

Btw this pic is neither 1954 nor US. https://t.co/7eX0m4yBdn — Raj Shekhar Jha (@rajshekharTOI) September 24, 2019

What?? Mr. Tharoor!!

Are you serious?

There are two mistakes in this tweet of yours.

1. Indira Gandhi not India Gandhi (okay it may consider as typing error)

2. The picture is of Moscow, USSR, not US.

I can understand why you've done this.

(RG pressure or effect of RG's company) pic.twitter.com/pzRMpiV2nf — Nan Joshi (@nanjoshi) September 23, 2019

👉The pic is not from US, it's from Moscow (then USSR, now Russia)

👉The pic is not of 1954, it's of 1956

👉She's not India Gandhi, she's Indira Gandhi



Do some basic fact checks before spreading Fake News, Mr Farrago @ShashiTharoor 🤣😭😂 https://t.co/QnM75lI5ga pic.twitter.com/t3O777NMUF — Sir Jadeja fan (@SirJadeja) September 23, 2019

यह फोटो नेहरूजी के 1956 के USSR विजिट की है और उनके साथ जो महिला हैं उनका नाम "इंदिरा गान्धी" है "इंडिया गान्धी' नहीं......यह वही महिला प्रधानमंत्री हैं जिनको तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ने मिलने के लिए 45 मिनट इन्तजार करवाया था।



परिवार की गुलामी में इतना मत गिरो। — Dinesh Pant (@DineshP777) September 24, 2019