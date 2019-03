मतदान से पहले ही इस राज्य से आई भाजपा के लिए खुशखबरी, बिना चुनाव लड़े ही पार्टी को मिल गई दो सीटें

नेशनल डेस्क (ईटानगर). में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी होने हैं। लेकिन मतदान से पहले ही भाजपा के लिए वहां से एक साथ दो-दो खुशखबरी आ गई। पार्टी ने वहां विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने से पहले ही वहां की दो सीटें जीत ली हैं। प्रदेश की आलो ईस्ट विधानसभा सीट और याचुली विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस बारे में ट्वीट करते हुए बताया और चुने गए प्रत्याशी समेत सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई दी।

इन दो सीटों पर निर्विरोध चुने गए पार्टी प्रत्याशी

- भाजपा को पहली जीत अरुणाचल प्रदेश की 31-आलो ईस्ट विधानसभा सीट पर मिली। जहां से पार्टी के उम्मीदवार केंटो जिनी का निर्विरोध निर्वाचन हो गया। वहीं दूसरी जीत 16-याचुली सीट पर मिली, जहां पार्टी प्रत्याशी श्री ताबा तेदिर निर्विरोध चुन लिए गए।

- अरुणाचल प्रदेश में 11 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के लिए होने वाले मतदान के लिए नामांकन भरने की आखिरी तारीख सोमवार 25 मार्च तक थी। इस सीट से भाजपा प्रत्याशियों के अलावा किसी और उम्मीदवार का पर्चा वैध नहीं पाया गया।

- कोई और उम्मीदवार नहीं बाकी रहने की वजह से भाजपा कैंडिडेट चुनावी दौड़ में अकेले रह गए। जिसके बाद उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री और अरुणाचल वेस्ट से सांसद किरण रिजिजू ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी। बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में 11 अप्रैल को लोकसभा के साथ ही विधानसभा की 60 सीटों के लिए भी मतदान होगा। जो कि अब 58 सीटों के लिए होगा।

One more victory for BJP!

Shri Taba Tedir becomes the second BJP MLA candidate to get elected unopposed from 16-Yachuli Assembly Constituency in Arunachal Pradesh. Congratulations to @BJP4India karyakartas of Yachuli Mondal and Arunachal Pradesh. https://t.co/GJrBdn4nFl