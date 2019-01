Dainik Bhaskar Jan 15, 2019, 04:24 PM IST

बेंगलुरु. कर्नाटक में दो निर्दलीय विधायकों ने जेडीएस-कांग्रेस गठबंधन सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। विधायकों के नाम एच नागेश और आर शंकर हैं। नागेश मुलाबागिलू सीट से निर्दलीय विधायक हैं। वहीं, शंकर रेनेबेन्नूर विधानसभा सीट से केपीजेपी के विधायक हैं।

दोनों विधायकों ने कर्नाटक के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पत्र लिखा है। इस पत्र में कहा गया कि वे जेडीएस और कांग्रेस की गठबंधन सरकार से अपना समर्थन तुरंत प्रभाव से वापस ले रहे हैं।हालांकि, इससे सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार के पास अभी भी 118 विधायकों का समर्थन प्राप्त है।

मुझे मेरी मजबूती पता है- कुमारस्वामी

कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा, "अगर दो विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया, तब भी कितनी सीटें हैं? मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। मुझे मेरी मजबूती पता है। जो कुछ भी मीडिया में चल रहा है, मैं उसका आनंद उठा रहा हूं।''

विधायकों ने कहा- गठबंधन अच्छी सरकार देने में नाकाम रहा



भाजपा हमारे विधायकों लालच दे रही

उपमुख्य्मंत्री जी परमेश्वर ने कहा, "हम लगातार कह रहे हैं कि भाजपा हमारे विधायकों को पद और पैसे का लालच देने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमारी सरकार को गिराने की उनकी सारे कोशिशें नाकाम होंगी।"

2 Independent MLAs, H Nagesh and R Shankar, withdraw their support from Karnataka govt. pic.twitter.com/C34u3BNFOb