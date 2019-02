Budget 2019 Live Updates : मोदी सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट, गोयल ने कहा- किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी हो जाएगी

नेशनल डेस्क, . Budget 2019 Highlights Live : मोदी सरकार (Modi Sarkar) के कार्यकाल का आखिरी बजट (अंतरिम- Interim Budget 2019-20) आज (Piyush Goel) पेश कर रहे हैं। पीयुष गोयल (Piyush Goel) ने अरुण जेटली (Arun Jaitley) के लिए जल्द ठीक होने की कामना की। उन्होंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ रही है, दुनिया में छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं भारत की अर्थव्यवस्था (Economy) मजबूती के रास्ते पर है, किसानों की आमदनी दोगुनी हुई।

- बजट (Budget 2019-20) पर कांग्रेस नेता ( Congress leader Mallikarjun Kharge) ने कहा कि 'वे चुनावों पर नजर रखते हुए बजट में लोकलुभावन योजनाओं को पेश करने की कोशिश करेंगे। जो बजट अब तक पेश किए गए हैं उनसे वास्तव में आम जनता को कोई लाभ नहीं मिला हैं। आज केवल 'जुमला' सामने आएगा। उनके पास केवल 4 महीने हैं, वे योजनाओं को कब लागू करेंगे?

ब्रीफकेस के साथ कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल संसद पहुंचे

#WATCH Finance Minister Piyush Goyal arrives at the Parliament with the #Budget briefcase. He will present the interim #Budget 2019-20 at 11 am #Budget2019 pic.twitter.com/4sCsHZUCBI