Dainik Bhaskar Mar 06, 2020, 12:16 PM IST

नई दिल्ली. संसद सत्र के दूसरे चरण का पांचवां दिन (शुक्रवार) भी हंगामेदार रहा। राज्यसभा में विपक्ष ने भारी हंगामा किया, इसके चलते सभापति वेंकैया नायडू ने 11 मार्च तक सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। इससे पहले राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं ने गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। ‘गृह मंत्री इस्तीफा दो’ और ‘दिल्ली को इंसाफ दो’ के नारे लगाए।

#WATCH Rahul Gandhi and other Congress MPs protest near Mahatma Gandhi statue at Parliament, demanding the resignation of Union Home Minister Amit Shah over #DelhiViolence. pic.twitter.com/J4VhyuAqRM