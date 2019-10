Dainik Bhaskar Oct 28, 2019, 11:59 AM IST

वॉशिंगटन. अमेरिकी सांसद केटी हिल ने अपने सहयोगी के साथ संबंध होने के आरोपों के बाद कांग्रेस से इस्तीफे की घोषणा की है। हालांकि, कैलिफोर्निया डेमोक्रेट ने आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा- वह अपने समुदाय और देश के लिए इस्तीफा देना बेहतर मानती हैं।

हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एथिक्स कमेटी ने बुधवार से इसकी जांच शुरू की है। कमेटी ने ब्लॉग रेडस्टेट के आरोपों के बाद जांच शुरू की थी। उसी ब्लॉग में अलग से यह भी दावा किया गया था कि हिल एक बाइसेक्शुअल हैं। एक महिला और उसके पति के साथ रिलेशनशिप में थीं। हिल की आपत्तिजनक तस्वीरें भी प्रकाशित हुई थीं। उन्होंने पुलिस को तस्वीरों की जांच करने के लिए कहा था।

32 साल की हिल ने अपने कांग्रेस के सहयोगी के साथ संबंध होने से इनकार किया। उनपर आरोप है कि उन्होंने सदन के नियमों का उल्लंघन किया है। एथिक्स कमेटी ने कहा कि इस मामले में जांच शुरू किए जाने का मतलब यह नहीं है कि कोई भी उल्लंघन हुआ है।

It is with a broken heart that today I announce my resignation from Congress. This is the hardest thing I have ever had to do, but I believe it is the best thing for my constituents, my community, and our country.



