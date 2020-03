Dainik Bhaskar Mar 10, 2020, 01:45 PM IST

नई दिल्ली. आज होली है। रंगों की बातों के बीच पूर्व कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सुबह से ट्विटर पर ट्रेंडिंग में हैं। #JyotiradityaScindia, #ज्योतिरादित्यसिंधिया के साथ #WelcometoBJP को लेकर दस लाख से ज्यादा ट्वीट हुए। दूसरी तरफ सिंधिया का इस्तीफा भी वायरल हो रहा है। महज 15 मिनट में 30 हजार से ज्यादा लोगों ने सिंधिया के इस्तीफे वाले ट्वीट को रीट्वीट किया। सोशल मीडिया यूजर ने सिंधिया, मोदी, शाह, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कमलनाथ पर बने कई मजेदार मैसेज शेयर किए।

कांग्रेस के पूर्व नेता शहजाद पूनावाला ने कमलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा- कमलनाथ सरकार आईसीयू में है। उनके ट्वीट को 20 हजार से ज्यादा लोगों ने रीट्वीट किया।

सिंधिया का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें वह कविता पाठ करते दिख रहे हैं। वह कह रहे हैं, ‘आंधियों की जिद है, जहां बिजलियां गिराने की, हमारी भी जिद है, वहीं आशियां बनाने की। उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है।’

The Scindia family once refused refuge to Rani Laxmi Bai for the sake of power and always remained loyal to the Brits.



150 years later, today #JyotiradityaScindia betrayed Congress and joined BJP for the sake of power.



Basically, gaddari inke khoon mein hai.

— IRONY MAN (@karanku100) March 10, 2020