दैनिक भास्कर May 21, 2020, 08:41 AM IST

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में बुधवार को कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 5000 के पार पहुंच गया है। पिछले पांच दिन के अन्दर प्रदेश में एक हजार लोग संक्रमित हो गए हैं। 15 मई को कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा चार हजार के पार पहुंच कर 4057 तक पहुंचा था तो पांच दिन के अंदर बुधवार को यही आंकड़ा 5220 तक पहुंच गया। पिछले 24 घंटे में 294 कोरोना संक्रमित मरीजों के मामले सामने आए हैं। बुधवार को 148 मरीज ठीक होकर घर चले गए। अब तक 3066 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। इस बीच बाराबंकी में जहां एक दिन में सर्वाधिक 95 मामले सामने आए हैं वहीं वाराणसी में भी 9 लोगों में कोरोना का संक्रमण पाया गया है। इसमें 6 लोग प्रवासी मजदूर हैं जो हाल ही में मुंबई की यात्रा कर यहां आए थे।

इससे पहले कोरोना के मंगलवार को 323 मामले सामने आए थे। बुधवार को बाराबंकी में सबसे ज्यादा 95 मामले कोरोना संक्रमित मरीजों के मिले हैं। पिछले 24 घंटे में पूरे प्रदेश में चार मौते हुई हैं। जिसमें दो प्रयागराज और 1-1 मेरठ व गोरखपुर में मौत हुई है। इसके साथ ही प्रदेश में मौतों का कुल आंकड़ा 127 तक पहुंच गया है।

आगरा में 27 तो मेरठ में 21 मौतें

अब तक हुई 127 मौतों में से सबसे ज्यादा आगरा में 27 हुई हैं। इसके बाद मेरठ में 21 मौतें, मुरादाबाद में 11, कानपुर नगर और अलीगढ़ में 8-8, नोएडा और फिरोजाबाद में 5-5, झांसी, मथुरा, संतकबीर नगर और वाराणसी में 4-4 जबकि प्रयागराज में तीन मौते हुई हैं। इनके अलावा गाजियाबाद, मैनपुरी, बस्ती, जालौन में 2-2 जबकि लखनऊ, अमरोहा, बुलंदशहर,श्रावस्ती, बरेली, कानपुर देहात, बिजनौर, एटा, ललितपुर, हापुड़, महोबा, प्रतापगढ़, आजमगढ़, कुशीनगर और गोरखपुर में 1-1 मौत हुई है।

बीते 24 घंटों में 294 मामले सामने आए हैं

उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों में 294 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। इसमें से आगरा में नौ, मेरठ में छह, कानपुर नगर एक, लखनऊ में दो, नोएडा में दो, फिरोजाबाद में एक, सुलतानपुर में 12, गाजियाबाद में पांच, मुरादाबाद में एक, वाराणसी में सात, बस्ती में छह, बुलंदशहर में एक, रामपुर में 10, बाराबंकी में 95, बहराइच में एक, बिजनौर में 9, प्रयागराज में 12, मथुरा में छह, संभल में दो, प्रतापगढ़ में 11, सिद्धार्थनगर में दो, गाजीपुर में छह, संतकबीरनगर में छह, लखीमपुर में पांच, अमरोहा में दो, मुजफ्फरनगर में चार, कौशाम्बी में चार, पीलीभीत में आठ, जौनपुर में एक, बागपत में एक, गोरखपुर में छह, बरेली में छह, कन्नौज में एक, फतेहपुर में एक, अंबेडकर नगर में एक, हरदोई में एक, इटावा में 15, आजमगढ़ में एक, चंदौली में तीन, बलिया में एक, एटा में दो, शाहजहांपुर में चार, उन्नाव में पांच और अयोध्या में 21 नए केस मिले हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में कोरोना पॉजिटिव के 95 नए केस आने के बाद प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। कई घंटे की मशक्कत के बाद प्रशासन द्वारा सभी नए हॉटस्पाट को सील करने की कार्रवाई शुरू कराई गई। वहीं पॉजिटिव पाए गए मरीजों को नए बनाए गए एल-वन हिन्द मेडिकल कालेज में शिफ्ट करने की कार्रवाई देर रात तक चलती रही।

बाराबंकी जिले में कोरोना बम फूटा, एक साथ 95 पाजिटिव पाए गए

बाराबंकी जिले में 95 सैम्पल पॉजिटिव पाए गए। एसडीएम सदर अभय कुमार पांडेय ने बताया कि नगर के मोहल्ला गुलरिया गार्दा में एक, पीड़ में सात, गदिया कटरा में सात, बंकी में एक व नगर पंचायत जैदपुर में दो लोगों सहित कुल 26 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सिरौली गौसपुर के एसडीएम प्रतिपाल सिंह चैहान ने बताया कि तहसील क्षेत्र के अनूपगंज,जलालाबाद व भवानीगंज में तीन संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा फतेहपुर के एसडीएम पंकज सिंह ने बताया कि उनकी तहसील में 17 लोगों के सैम्पल पॉजिटिव आए हैं। इसके अतिरक्त भी कई गावों के लोग संक्रमित पाए गए हैं।

