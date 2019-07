Dainik Bhaskar Jul 23, 2019, 12:11 PM IST

हरिद्वार. उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस के एक जवान ने गंगा में डूब रहे एक युवक को बचा लिया। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस के मुताबिक, हरियाणा का रहने वाला विशाल यहां के कांगड़ा घाट पर डुबकी लगा रहा। तभी उसका पैर पानी में फिसल गया। वह तेज बहाव में बहने लगा। तभी लाइफ जैकेट पहने एक जवान ने उसे देख लिया। जवान के इस प्रयास की सोशल मीडिया पर तारीफ हो रही है।

दो दिन में इस वीडियो को पचास हजार से बार देखा जा चुका है। इसके अलावा, 8 हजार से ज्यादा लोगों ने जवान के इस प्रयास की सराहना की। वहीं, 2000 से ज्यादा लोग कमेंट्स कर चुके हैं। ट्विटर पर डॉ. हिमांशु दीक्षित ने लिखा, " इस वीडियो को देखा जाना चाहिए। उत्तरखंड पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया।" एक दूसरे युवक ने लिखा, गंगा के इतने तेज बहाव में जवान की कोशिश काबिलेतारीफ है।

Well done #UttarakhandPolice , #सन्नी.

Created example for society , still humanity exists in India because of such honest people’s. https://t.co/ixMaMOdTgL