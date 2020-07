दैनिक भास्कर Jul 15, 2020, 09:20 AM IST

देहरादून. यहां आज सुबह छुखुवाला इलाके में एक इमारत गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। एनडीआरएफ के डीजी सत्य प्रधान ने बताया कि मलबे से 3 शव और 3 लोगों को जिंदा निकाला है। बचाव का काम जारी है। मारे गए लोगों में एक बच्ची और दो महिलाएं शामिल हैं। इनमें से एक महिला गर्भवती थी।

बताया जा रहा है कि तेज बारिश के कारण एक बाउंड्री वॉल गिरी, इससे इमारत भी ढह गई। अभी एक-दो लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है।

#UPDATE NDRF team rushed to building collapse site at Chhukhuwala, Dehradun & did search & rescue operation with local SDRF. 3 rescued alive and 3 dead bodies retrieved. Operation on: Satya Pradhan, Director General of NDRF (National Disaster Response Force). #Uttarakhandhttps://t.co/cM8AqvVYYXpic.twitter.com/u4VAMsRPnj