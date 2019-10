Dainik Bhaskar Oct 18, 2019, 11:53 AM IST

मुंबई. महाराष्ट्र चुनाव के लिए भाजपा के संकल्प पत्र में स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर (वीर सावरकर) को भारत रत्न देने के वादे पर राजनीति गर्म है। दिग्विजय सिंह समेत कई कांग्रेस नेता सावरकर को महात्मा गांधी की हत्या का मुख्य साजिशकर्ता बता चुके हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी उन्हें टू नेशन थ्योरी (बंटवारे) और तानाशाह हिटलर का समर्थक करार दिया था। इस पर सावरकर के पोते रंजीत ने शुक्रवार को उन्हें जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ओवैसी उनके दादा से ज्यादा धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति नहीं खोज जाएंगे।

इंदिरा गांधी ने सावरकर के सम्मान में टिकट जारी किया था: मनमोहन

इस विवाद में गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि अगर सावरकर नहीं होते तो हम 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को अंग्रेजों के नजरिए से देख रहे होते। वीर सावरकर ही वह व्यक्ति थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति को पहले स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था। वहीं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर के सम्मान में डाक टिकट जारी किया था। कांग्रेस उनके खिलाफ नहीं है। वे जीवनभर जिस हिंदुत्ववादी विचार के समर्थक रहे उसके खिलाफ हैं। इसके बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इंदिरा गांधी के द्वारा लिखा गया पत्र ट्विटर पर शेयर किया।

DAINIK BHASKAR : डॉ जितेंद्र सिंह ने ट्वीट किया पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का पत्र, लिखा- उन्होंने वीर सावरकर की प्रशंसा की थी



Tap the link below to READ more.https://t.co/kbwXHIpEex pic.twitter.com/LEnVd9nyuA