Dainik Bhaskar Oct 07, 2019, 09:11 AM IST

नई दिल्ली. कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने रविवार को कहा कि आरएसएस और भाजपा के पास कोई राष्ट्रवादी नेता नहीं है। इसलिए उन्होंने सरदार पटेल, महात्मा गांधी और डॉ. अंबेडकर को अपनाया है। सिंह ने शनिवार को कहा था कि भाजपा और बजरंग दल के कुछ लोग आईएसआई की जासूसी कर रहे हैं। उनके इस बयान पर विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि यदि उनके पास कोई जानकारी है तो सीबीआई को दिग्विजय से पूछताछ करनी चाहिए। अगर उनका आरोप झूठा साबित होता है तो उन्हें सजा दी जानी चाहिए।

Why are they not celebrating Hedgewar/Gowalkar/Sawarkar Jayanti with such fanfare? Why are they hiding their Ideology, what they stood for and what was their role in Freedom Movement after the birth of RSS?