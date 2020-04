दैनिक भास्कर Apr 13, 2020, 07:13 PM IST

नई दिल्ली. कोरोनावायरस को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने देशभर में लॉकडाउन कर रखा है। सारे स्कूल-कॉलेज, कार्यालय बंद हैं। कई सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन पीरियड में बच्चों के मोबाइल और टीवी यूज करने में काफी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में सोमवार को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ट्विट किया ''प्यारे विद्यार्थियो, सारा दिन मोबाइल में ही मत लगे रहो। लॉकडाउन के इस समय का सदुपयोग करो, व्यायाम करो और एक नई भाषा सीखो।'' नायडू का यह ट्विट देखते ही देखते वायरल हो गया। बड़ी संख्या में यूजर्स ने उपराष्ट्रपति का समर्थन किया तो कई ने फनी जवाब भी दिया। एक यूजर ने लिखा कि सर, अगर मोबाइल नहीं चलाएंगे तो नई भाषा कैसे सीखेंगे? इसी तरह एक अन्य यूजर ने लिखा कि मोबाइल से ही तो आप लोगों की बातें मालूम चल पाती हैं। देखिए यूजर्स ने क्या-क्या रिप्लाई किया...

एक यूजर ने फनी अंदाज में उपराष्ट्रपति को जवाब दिया-

रूशांक नाम के यूजर ने लॉकडाउन का मतलब बताया-

LOCKDOWN ka matlab

L- Love your family

0- Opportunity

C- care

K:- Kill corona

D:- Discipline

O:- Organize

W:- Will power

N:- New Experience@MVenkaiahNaidu