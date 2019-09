Dainik Bhaskar Sep 28, 2019, 01:19 PM IST

नेशनल डेस्क. संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के दिए भड़काऊ भाषण का जवाब भारत ने शनिवार सुबह (भारतीय समयानुसार) बेहद जोरदार तरीके से दिया। भारत ने 'राइट टू रिप्लाई' अधिकार का इस्तेमाल करते हुए अपना पक्ष रखने के लिए यूएन में अपनी सबसे जूनियर रैंक की अधिकारी विदिशा मैत्रा को आगे किया। 39 साल की मैत्रा ने तथ्यों के साथ अपनी बात रखते हुए पाकिस्तान के झूठे आरोपों की हवा निकाल दी। विदिशा के जवाब के बाद ही ट्विटर पर उनका नाम ट्रेंड करने लगा और लोग उनकी तारीफ करने लगे।

विदिशा ने कहा कि ‘पीएम इमरान खान का भाषण नफरत से भरा हुआ था और पाकिस्‍तानी पीएम ने संयुक्‍त राष्‍ट्र के मंच का गलत इस्‍तेमाल किया है। उन्होंने कहा, दुनिया में पाकिस्तान अकेला देश है, जो आतंकियों को पनाह देता है। एक इंसान जो कभी जेंटलमेन गेम क्रिकेट खेलता था, उसने दुनिया के सामने नफरत भरा भाषण दिया। इमरान खान का परमाणु युद्ध की बातें करना उन्हें कुशल राजनीतिज्ञ के तौर पर नहीं बल्कि अस्थिर नेता के तौर पर दिखाता है। क्या पाकिस्तान बता सकता है कि क्यों वह अलकायदा और अन्य आतंकियों को पेंशन देता है। क्या प्रधानमंत्री खान यह कबूलेंगे कि पाकिस्तान ओसामा बिन लादेन का बचाव करने वाला देश था।

कौन हैं विदिशा मैत्रा?

12 फरवरी 1980 को जन्मीं विदिशा मैत्रा, यूएन में भारतीय विदेश मंत्रालय में डेप्युटी सेक्रेट्री हैं और PP&R (पॉलिसी प्लानिंग और रिचर्स) डिवीजन में तैनात हैं। वे वहां भारतीय मिशन की सबसे नई सदस्य हैं। वे भारतीय विदेश सेवा (IFS) 2009 बैच की अधिकारी हैं। इस दौरान उन्हें विदेश मंत्रालय की ओर से 'बेस्ट ऑफिसर ट्रेनी' गोल्ड मेडल भी मिला था। उन्होंने साल 2008 में सिविल सर्विसेस परीक्षा 39वीं रैंक के साथ पास की थी।

कई जिम्मेदारियां संभालती हैं विदिशा

भारतीय विदेश मंत्रालय के 'परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू द यूएन न्यूयॉर्क' की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार फर्स्‍ट सेक्रेट्री रहते हुए विदिशा मैत्रा का जिम्‍मा संयुक्‍त राष्‍ट्र की सुरक्षा परिषद से जुड़ा है। वे यूएन में सुरक्षा काउंसिल सुधार, सुरक्षा काउंसिल (पड़ोस/क्षेत्रीय मुद्दे) से जुड़े मामले देखती हैं। स्‍पेशल पॉलिटिकल मिशन्स जिनमें चौथी समिति के संकल्प भी शामिल हैं, इनमें भी उन्हें काम करना पड़ता है। यूएन के राजनीतिक और शांति निर्माण से जुड़े मामलों के लिए मेलजोल बढ़ाना भी उनका काम है। गुटनिरपेक्ष देशों से कोऑर्डिनेट करने के अलावा विदिशा मैत्रा पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन से जुड़े मामलों को देखने की भी जिम्‍मेदारी है। साथ ही विश्वविद्यालयों/कॉलेजों तक पहुंच बनाते हुए उनके साथ समन्वय करना भी उनके काम का हिस्सा है।

