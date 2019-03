राहुल गांधी के सामने कांग्रेस की महिला नेता ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दिया आपत्तिजनक बयान, बोली- वे लोगों को डरा रहे हैं

. में की स्टार प्रचारक और पूर्व सांसद विजयाशांति ने शमशाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री पर तानाशाही करने का आरोप लगाते हुए आपत्तिजनक बयान दे डाला। उन्होंने पीएम मोदी को किसी आतंकवादी की तरह दिखने वाला और उसी तरह व्यवहार करने वाला बताया। खास बात ये है कि विजयाशांति ने ये बात तब कही, जब मंच पर कांग्रेस अध्यक्ष समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। उनके इस बयान के बाद बवाल मच गया। भाजपा ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए विजयाशांति के दिए बयान को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा।

क्या बोलीं विजयाशांति...

- समाचार एजेंसी के मुताबिक विजयशांति ने एक रैली के दौरान कहा, 'सभी लोग इस बात से डरे हुए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी किस वक्त कोई बम गिरा देंगे। वे एक आतंकवादी की तरह दिखते हैं। लोगों से प्यार करने की जगह वे लोगों को डरा रहे हैं। इस तरह किसी भी प्रधानमंत्री को नहीं होना चाहिए।'

मोदी पर लगाया तानाशाही का आरोप

- तेलंगाना चुनाव प्रचार समिति की अध्यक्ष और पूर्व अभिनेत्री विजयाशांति ने कहा कि आगामी चुनाव नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच का मुकाबला है। मोदी पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि 'राहुल लोकतंत्रिक व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं, वहीं मोदी एक तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं। मोदी के कार्यकाल में लोकतंत्र की हत्या कर दी गयी और लोगों को परेशान किया गया।'

- विजयाशांति ने कहा, 'वो अगले पांच साल भी उसी तरह शासन करना चाहते हैं, लेकिन लोग उन्हें अवसर नहीं देंगे। आज भाजपा से हर कोई डरा हुआ है। वे डरे हुए हैं कि आतंकवादियों की तरह मोदीजी पता नहीं कब कौन सा बम फोड़ देंगे।'

- पूर्व एक्ट्रेस ने कहा, 'लोगों की दुआएं लेने की जगह वे लोगों को डरा रहे हैं। प्रधानमंत्री का लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए।' उन्होंने कहा, 'चाहे नोटबंदी हो या जीएसटी लागू करना, बैंकों में रखा काला धन और पुलवामा आतंकी हमला, सभी मुद्दे पर वे लोगों को सिर्फ डरा रहे हैं।'

भाजपा ने भी दिया जवाब

- कांग्रेस नेता के इस बयान से नाराज भारतीय जनता पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के जरिए कांग्रेस को जवाब दिया। भाजपा ने लिखा, 'अब कांग्रेस खुलकर में रहने वाले आतंकवादियों के प्रति हमदर्दी और चिंता दिखाने लगी है। नए भारत में आपका स्वागत है, ये डर अच्छा है।'

Vijaya Shanti, Congress in Shamshabad, Telangana: Everyone is scared that at what moment Modi will shoot the bomb. He looks like a terrorist. Instead of loving people, he is scaring people. It's not the way how a PM should be. pic.twitter.com/1pDEvYHXH8