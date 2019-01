विराट ने अनुष्का ने साथ पोस्ट की फोटो, लोगों ने दी नसीहत- भाई ये सब छोड़ो सीरीज जीतकर आना

नेशनल डेस्क. के साथ तीन मैचों की वनडे सीरीज में पहला मैच हारने के बाद इंडियन टीम, फैंस के निशाने पर है। इस बीच कप्तान ने के साथ एक तस्वीर पोस्ट की, जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स भड़क गए। उन्होंने विराट को नसीहत देते हुए लिखा कि 'भाई ये सब छोड़ो, सीरीज जीतकर आना।' बता दे कि तीन मैचों की वनडे सीरीज में भारत 0-1 से पीछे है। ऐसे में दूसरा मैच बेहद खास है। अगर टीम दूसरा मैच भी हार जाती है तो पूरी सीरीज गंवानी पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरा मैच 15 जनवरी और तीसरा मैच 18 जनवरी को है।

- भारत के खिलाफ सिडनी में खेले गए तीन वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 34 रन से जीत दर्ज की। ऑस्ट्रेलियाई टीम से मिले 289 रन के जबाव में भारतीय टीम 50 ओवर में 9 विकेट पर 254 रन ही बना सकी। ने सबसे ज्यादा 133 रन बनाए, लेकिन उनके शतक के बावजूद टीम को हरा का सामना करना पड़ा।



फैन्स ने ऐसे दी नसीहत :

Bro please play well atleast in 2nd odi, u r not consistent after ur century in perth-17,81,0,28,3 this is not d VK we seen