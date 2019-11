Dainik Bhaskar Nov 20, 2019, 12:59 PM IST

विशाखापट्टनम. साइबर अपराधों से निपटने के लिए आंध्र प्रदेश पुलिस ने पहली बार रोबोट (साइबर सिक्युरिटी इंटेरेक्टिव रोबोटिक एजेंट) साइबिरा को तैनात किया। यह रोबोट शिकायतों को रजिस्टर करने और उनके त्वरित निवारण में पुलिस की मदद करता है।

कंपनी के एक सदस्य दिनेश कुमार इरावत ने बताया, ‘‘आंध्र प्रदेश में पहली बार रोबोट की लॉन्चिंग हुई है। इसे ई-कॉप के आधार पर तैयार किया गया है। इसका मकसद पुलिस के काम को आसान बनाना और प्रक्रिया में तेजी लाना है। थानों में काम कर रहे पुलिसकर्मी काफी दवाब में होते है। यह रोबोट उन्हें सपोर्ट करेगा और समय भी बचाएगा।’’

Andhra Pradesh: Vishakhapatnam Police has inducted robot 'CYBIRA' (a cyber security interactive robotic agent) which will help the police to register & dispose of complaints in an efficient manner. The robot is stationed at Maharanipeta Police Station. (19.11) pic.twitter.com/vqXymZRXXG