Wagah border live news: दुश्मन का एफ-16 गिराने और पाकिस्तानी मेजर की आंखों में आंखें डालकर जवाब देने के बाद पायलट का भारत में अभिनंदन

नेशनल डेस्क ( ). पाकिस्तान में बंदी बनाए गए भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की स्वदेश वापसी हो गई है। उन्होंने वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान से भारत में प्रवेश किया। इसे देखते हुए वाघा बॉर्डर पर रोजाना होने वाली बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी आज रद्द कर दी गई। विंग कमांडर की वापसी का जश्न और उनके स्वागत में यहां हजारों लोग ढोल-नगाड़े, पोस्टर और हार-फूल लेकर पहुंचे। इस दौरान अभिनंदन के माता-पिता भी यहां मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की संसद में गुरुवार को ऐलान किया था कि भारतीय पायलट को शुक्रवार को भारत को सौंपा जाएगा।

इस तरह पाकिस्तान में फंस गए थे अभिनंदन

- बता दें कि सोमवार को भारतीय सीमा में घुस आए पाकिस्तानी विमानों का पीछा करते हुए अभिनंदन अपने मिग-21 विमान से एलओसी के पार चले गए थे। इसी दौरान उनका विमान क्रैश हो गया था, जिसके बाद वे पाकिस्तान में फंस गए थे। हालांकि इससे पहले वे पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान गिरा चुके थे।

- भारत के सख्त रुख और अंतरराष्ट्रीय दबाव के बीच पाक 28 घंटे के अंदर ही उन्हें रिहा करने को तैयार हो गया। पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने गुरुवार को संसद के संयुक्त सत्र में कहा था कि शांति के कदम के तौर पर अभिनंदन शुक्रवार को रिहा कर दिया जाएगा। हालांकि, इससे पहले दिनभर पाकिस्तान अभिनंदन को वापस भेजने के बदले सौदेबाजी की कोशिशों में लगा रहा।

- इमरान ने प्रधानमंत्री से फोन पर बातचीत की इच्छा जताई और कोशिश भी की, लेकिन भारत ने कहा कि रिहाई के बदले सौदेबाजी का सवाल ही नहीं उठता।



भारत आते ही परिवार से नहीं मिल पाएंगे अभिनंदन

- वायुसेना के रिटायर्ड जूनियर वारंट ऑफिसर भास्कर मिश्रा के मुताबिक, 'वाघा बॉर्डर पर पहुंचने पर अभिनंदन की उनके परिवार से कुछ देर की ही भेंट होगी। सबसे पहले एयर फोर्स की टीम अभिनंदन का मेडिकल टेस्ट करेगी। जांच में अगर मिलता है कि पाक में उनके साथ कोई ज्यादती, टॉर्चर या फिजिकल हैरेसमेंट किया गया है तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसायटी उनकी जांच करेगी और इसके बाद ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान के खिलाफ मुकदमा किया जाएगा।'

- उन्होंने बताया, जांच करने के बाद अभिनंदन का बयान लिया जाएगा कि वहां उनके साथ क्या-क्या हुआ? उनसे वहां क्या पूछताछ हुई और क्या उन्होंने वहां सेना से जुड़ी कोई जरूरी जानकारी बताई? अगर अभिनंदन ने वहां कोई खुलासे किए होंगे, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी लेकिन उन्हें कभी वायुसेना का अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। अगर जांच में सबकुछ ठीक निकलता है तो अभिनंदन को ड्यूटी ज्वाइन करने या फिर घर जाने की अनुमति होगी।

Visuals from Attari-Wagah border; Wing Commander #AbhinandanVarthaman to be received by a team of Indian Air Force. pic.twitter.com/C4wv14AEAd