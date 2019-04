नई दिल्ली. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज दुनियाभर में फंसे भारतीयों की मदद के लिए जानी जाती हैं। गुरुवार को विदेश मंत्री ने सऊदी में फंसे एक भारतीय को मदद का भरोसा दिलाया।

दरअसल, अली नाम के एक यूजर बताया कि वह 21 महीने से सऊदी में फंसा है और अगर उसकी मदद न की गई तो वह आत्महत्या कर लेगा। इस पर सुषमा ने कहा, खुदकुशी के बारे में नहीं सोचते, हम हैं ना। विदेश मंत्री ने ट्वीट किया, दूतावास आपकी पूरी मदद करेगा। उन्होंने दूतावास से रिपोर्ट भी मांगी।

21 महीने से बिना छुट्टी लिए काम कर रहा हूं- अली

अली ने दूतावास से मदद मांगते हुए लिखा, "वह दूतावास से पिछले एक साल से मदद मांग रहा है। उसके चार बच्चे हैं, अगर उसे भारत भेज दिया जाता है तो यह उसके लिए बड़ी मदद होगी। उसने लिखा कि भारत में उसके परिवार को समस्या है। वह सऊदी अरब में पिछले 21 महीने से बिना छुट्टी लिए काम कर रहा है।' हालांकि, बाद में इस ट्वीट को हटा दिया गया।

यूजर ने लिखा- लंदन से शव लाने का खर्चा नहीं उठा सकता परिवार, सुषमा ने कहा- चिंता न करें

एक अन्य यूजर ने सुषमा को टैग करते हुए लिखा, हमारा एक सहयोगी, जिसकी 10 अप्रैल को लंदन के बाथ रोड पर एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही थी। उसका परिवार गुजराती है। परिवार शव को भारत लाने का खर्चा उठाने में समर्थ नहीं है, हमारी इस मामले में क्या मदद हो सकती है? इसपर सुषमा ने लिखा, चिंता न करें। मैं लंदन दूतावास से परिवार की मदद करने के लिए कहती हूं।

Please do not worry. I am asking Indian High Commission in London to help the family. @HCI_London

Ruchi - Please help the bereaved family. https://t.co/lm7jKm0T1K