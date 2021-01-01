पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • National
  • Weather: 110 Roads Closed After Snowfall In Himachal, Temperature Rises In Rajasthan, Madhya Pradesh And Chhattisgarh

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानों में सर्दी कम:हिमाचल में बर्फबारी के बाद 110 सड़कें बंद, राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में बढ़ने लगा तापमान

नई दिल्लीएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
जम्मू कश्मीर की एक क्रिकेट एसोसिएशन ने श्रीनगर में पहली बार स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। तस्वीर में टूर्नामेंट के दौरान क्रिकेट खेलते खिलाड़ी। - Dainik Bhaskar
जम्मू कश्मीर की एक क्रिकेट एसोसिएशन ने श्रीनगर में पहली बार स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। तस्वीर में टूर्नामेंट के दौरान क्रिकेट खेलते खिलाड़ी।

देश के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी जारी है। जिससे वहां के लोगों का जनजीव बुरी तरह प्रभावित हुआ है, लेकिन मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ना शुरू हो गया है। मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में पारा लगातार बढ़ रहा है। हालांकि, आईएमडी ने दिल्ली बारिश के साथ ओला गिरने की संभावना जताई है तो वहीं यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी और छत्तीसगढ़ में भी हल्की बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की चेतावानी दी है।

हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के सिस्सु में ढाई इंच बर्फ गिरी।
हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के सिस्सु में ढाई इंच बर्फ गिरी।
शिमला में हर बार की तुलना में इस बार काफी कम बर्फबारी हुई है। ये फोटो शिमला की आखिरी बर्फबारी का है, जो बीते दिन हुई। यहां मौसम विभाग ने बर्फबारी खत्म होने की घोषणा कर दी है।
शिमला में हर बार की तुलना में इस बार काफी कम बर्फबारी हुई है। ये फोटो शिमला की आखिरी बर्फबारी का है, जो बीते दिन हुई। यहां मौसम विभाग ने बर्फबारी खत्म होने की घोषणा कर दी है।

छत्तीसगढ़ में बढ़ा तापमान, लेकिन जगदलपुर में शीतलहर

राज्य के ज्यादातर जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान बढ़ गया है। हालांकि रात का पारा सामान्य से एक से 5 डिग्री तक कम है। इस बीच जगदलपुर में सीजन की पहली शीतलहर चली है। सामान्यत: उत्तर व दक्षिण छग में दिसंबर के आखिरी सप्ताह में शीतलहर चलती है, लेकिन इस बार जनवरी व फरवरी कड़ाके की ठंड के साथ शीत लहर चल रही है। जगदलपुर में न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री रहा। जबकि राजधानी में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम 12.6 डिग्री रिकार्ड किया गया।

ये तस्वीर जगदलपुर के ऐतिहासिक दलपत सागर की है, जहां चारों तरफ घना कोहरा छा गया। इसे बाद भी मछुआरे तालाब में अपना काम करने पहुंच गए।
ये तस्वीर जगदलपुर के ऐतिहासिक दलपत सागर की है, जहां चारों तरफ घना कोहरा छा गया। इसे बाद भी मछुआरे तालाब में अपना काम करने पहुंच गए।

भोपाल में 9 साल बाद फरवरी का सबसे गर्म दिन, इंदौर में 10 साल का रिकॉर्ड टूटा

मध्यप्रदेश में अब तापमान बढ़ने लगा है। राजधानी भोपाल में बीता दिन 9 साल बाद फरवरी का सबसे गर्म दिन रहा। दिन का पारा सामान्य से 7 डिग्री ऊपर 32.7 डिग्री पर पहुंच गया। मंगलवार के मुकाबले इसमें 1.5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। रात के तापमान में भी 2 डिग्री का इजाफा हुआ। रात में भी पारा 10वें दिन 11 डिग्री पार पहुंचा। दिन में तेज धूप रही। सुबह 9 बजे के बाद से ही पारा तेजी से ऊपर चढ़ने लगा था। सुबह 11:30 बजे ही यह 28 डिग्री पार पहुंच गया था। मंगलवार की तुलना में यह 1.4 डिग्री ज्यादा था।

इंदौर में पिछले एक दशक में यह दूसरा अवसर है, जब फरवरी की शुरुआत इतनी गर्म हुई है। आमतौर पर 15 फरवरी के बाद तापमान सामान्य से अधिक होना शुरू होता है, लेकिन इस बार फरवरी के पहले दिन से ही तापमान 30 डिग्री से ज्यादा दर्ज हो रहा है। 2014 में 7 फरवरी को पारा 30.7 डिग्री तक गया था। दशक के बाकी सभी वर्षों में औसत 15 फरवरी के बाद ही मौसम गर्म हुआ है। 1 फरवरी को पारा औसत से 1 डिग्री ज्यादा होकर 28.6 डिग्री था। फिर 2 फरवरी को 31 डिग्री दर्ज हुआ। इसके बाद 3 फरवरी को औसत से 3 डिग्री ज्यादा होकर 31.4 डिग्री दर्ज हुआ है।

मध्य प्रदेश के इंदौर में सुबह कोहरे के कारण नौलखा से आजाद नगर की ओर विजिबिलिटी इतनी कम थी कि 100 मीटर भी नहीं दिख रहा था।
मध्य प्रदेश के इंदौर में सुबह कोहरे के कारण नौलखा से आजाद नगर की ओर विजिबिलिटी इतनी कम थी कि 100 मीटर भी नहीं दिख रहा था।

राजस्थान में 72 घंटे के अंदर मौसम ने लिया यूटर्न, दिन का पारा 4.5 डिग्री बढ़ा

राज्य में एकाएक सर्दी छूमंतर सी हो गई है। शीतलहर का दौर थमा हुआ है और धूप तापमान बढ़ा रही है। मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम का मिजाज बदला है, वहीं जयपुर सहित कुछेक जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं।

राजधानी में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। 72 घंटे में यहां न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा है। आधा दर्जन शहरों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। देर रात प्रदेश में कहीं-कहीं हल्की फुहारें पड़ने के संकेत मिले। दौसा, धौलपुर, जयपुर, करौली, सीकर, भरतपुर, अलवर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में 6 जनवरी तक हल्की बारिश होने का अनुमान है।

हरियाणा के कुछ जिलों में ओले गिरने की संभावना

जनवरी महीने में हिसार जिले में रात का तापमान 20 दिन सामान्य से कम रहा। इनमें से 4 दिन ऐसे रहे, जब तापमान सामान्य से 5 से 8 डिग्री तक कम था। करनाल में 15 दिन और अम्बाला में 12 दिन सामान्य से कम तापमान दर्ज किया गया। यह कमी 3 से 5 डिग्री तक रही। बुधवार को रात का तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक पहुंच गया। भिवानी में यह 11.8 डिग्री रहा। वहीं, दिन का तापमान 28.8 डिग्री रहा, जो सामान्य से 7 डिग्री अधिक है।

दिल्ली में गिर सकते हैं ओले, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी का रौद्र रूप जारी है तो वहीं मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक अगले तीन दिन तक राजधानी समेत देश के कई राज्यों में मौसम पलटी मार सकता है। स्काईमेट के मुताबिक दिल्ली में ओलावृष्टि की आशंका है।

पटना में दिन के साथ रात का भी तापमान बढ़ा, 5-6 फरवरी को होगी हल्की बारिश

पटना सहित राज्य के 16 जिलों में बुधवार को मध्यम कोहरा छाया। दिन चढ़ने के साथ ही आसमान पूरी तरह साफ हो गया। करीब पांच घंटे धूप निकली। इससे दिन के साथ ही रात के तापमान में हल्की वृद्धि दर्ज की गई। यह स्थिति 24 घंटे रहने की उम्मीद है। उसके बाद प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बादल छाने और 5-6 फरवरी को बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश का मौसम शुष्क है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकनाडा के पास वैक्सीन का ओवर स्टॉक होगा; जर्मनी में कोरोना टेस्ट के लिए डॉग स्क्वॉड को ट्रेनिंग - विदेश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser