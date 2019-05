कोलकाता. तृणमूल कांग्रेस के 2 विधायक और 50 पार्षद मंगलवार को भाजपा में शामिल हुए। इन सभी को बंगाल भाजपा नेता मुकुल रॉय दिल्ली लेकर पहुंचे, जहां पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में सभी ने सदस्यता ली। इनके अलावा माकपा विधायक तुषारकांति भट्टाचार्जी भाजपा में शामिल हुए। विजयवर्गीय ने कहा कि भाजपा की सदस्यता लेने का यह पहला चरण था।

कैलाश विजयवर्गीय ने कहा- जिस तरह प. बंगाल में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हुए, उसी तरह भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने की प्रक्रिया भी 7 चरणों में होगी। आज तो बस पहला चरण था। आगे भी इस तरह से सदस्यता ग्रहण करने का सिलसिला जारी रहेगा।

Ruby Chatterjee, TMC councillor from Garifa (West Bengal), ward no 6 says, "20 councillors are here in Delhi. We are not upset with Mamata ji but the recent victory of BJP in Bengal has influenced us to join the party. People are liking BJP as they are working for them." pic.twitter.com/qpYCCmS4HF