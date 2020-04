दैनिक भास्कर Apr 04, 2020, 08:50 AM IST

कोलकाता.. प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को देशवासियों से लाइट बुझाकर दिए जलाने की अपील की थी। इस पर विपक्षी पार्टियों कांग्रेस, टीएमसी के नेताओं ने आलोचना की। हालांकि मोदी को ज्यादातर निशाने पर रखने वालीं ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर संयम बरता। ममता बनर्जी ने कहा, "मैं प्रधानमंत्री मोदी के मामलों में नहीं पड़ती।’ उन्होंने कहा, अभी मैं राजनीति करूं या कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकूं। आप लोग क्यों राजनीतिक जंग कराना चाहते हैं। जिनको मोदी की बात सही लगे वे उनकी बात मानें। अगर मुझे सोना होगा तो मैं सोउंगी। यह बिल्कुल निजी मामला है।

असली बात कीजिए: टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने पीएम मोदी पर तीखा हमले करते हुए कहा,‘‘ असली बात करो...भारत को जीडीपी के 8-10% का आर्थिक पैकेज दो। लॉकडाउन के दौरान...मज़दूरों के लिए तत्काल मज़दूरी सुनिश्चित कीजिए। फर्ज़ी खबरों पर अंकुश लगाने के नाम पर असली प्रेस को रोकना बंद करिए।’’ वहीं, बंगाल के मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने कहा कि देश को पीएम मोदी से कुछ दिशा की उम्मीद है। "दिया जलाएंगे और कोरोनावायरस को खत्म करेंगे’

Turn out lights & come on balconies? GET REAL MR. MODI! Give India fiscal pkg worth 8-10pc of GDP Ensure immediate wages to construction & other labour during lockdown- laws exist permitting this Stop gagging real press in name of curbing fake news

अर्थशास्त्रियों की भी बात सुनें: पी. चिदंबरम

इधर, कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने ट्वीट किया, "‘हम आपकी सुनेंगे...और 5 अप्रैल को दीया जलाएंगे लेकिन बदले में आप भी अर्थशास्त्रियों की बात सुनें। आज हम आपसे उन गरीबों के लिए एक उदार आजीविका सहायता पैकेज की उम्मीद कर रहे थे जिन्हें वित्त मंत्री ने नजरअंदाज़ कर दिया था।’’

सिर्फ फील गुड मोमेंट

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, ‘‘प्रधान शोमैन को सुना। उन्होंने लोगों की पीड़ा, बोझ और वित्तीय चिंताओं को लेकर कुछ नहीं कहा। यह सिर्फ फोटो-ऑप प्रधानमंत्री द्वारा तैयार किया गया फील-गुड मोमेंट था।’’ वहीं, पार्टी नेता कपिल सिब्बल ने कहा, "‘मोदी जी तर्क का दीया जलाएं, अंधविश्वास का नहीं।’’

Listened to the Pradhan Showman. Nothing about how to ease people’s pain, their burdens, their financial anxieties. No vision of the future or sharing the issues he is weighing in deciding about the post-lockdown. Just a feel-good moment curated by India’s Photo-Op PrimeMinister!