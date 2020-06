दैनिक भास्कर Jun 12, 2020, 07:46 PM IST

कोलकाता. पश्चिम बंगाल के साउथ कोलकाता में एक शवदाह गृह में शवों को डिकंपोज (निपटान) करने का एक डरावना वीडियो सामने आया है। वीडियो में नजर आ रहा है कि कुछ शवों को एक गाड़ी में लादा जा रहा है। इसी दौरान एक शख्स एक शव को जमीन पर घसीटता हुआ दिख रहा है। इस मामले में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य के गृह सचिव से जवाब मांगा है।

Anguished at disposal of dead bodies @MamataOfficial -with heartless indescribable insensitivity. Not sharing videos due to sensitivity.



Have sought an URGENT UPDATE @HomeSecretaryWB



In our society dead body is accorded highest respect-rituals r performed as per tradition(1/3)