Dainik Bhaskar Dec 24, 2019, 11:21 AM IST

कोलकाता. देशभर में नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन जारी है। इसी बीच पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ के काफिले को जाधवपुर यूनिवर्सिटी में रोक दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने काले झंडे दिखाए और राज्यपाल के खिलाफ नारे लगाए। राज्यपाल सोमवार को जाधवपुर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे थे।

राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट किया- दुर्भाग्य से विश्वविद्यालय में आयोजन स्थल तक जाने वाला रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया है। स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। यहां बाधा डालने वालों की संख्या पचास के आसपास है। सिस्टम को बंधक बनाया जा रहा है। ऐसी स्थितियों में मीडिया को लोक कल्याण पर ध्यान देना चाहिए। यह भी ध्यान देना चाहिए कि छात्र हितों को खतरे में नहीं डाला जाए।

विश्वविद्यालय की स्थिति भयावह

धनखड़ ने ट्वीट किया- जाधवपुर यूनिवर्सिटी में दर्दनाक परिदृश्य बना हुआ है। कुलपति जानबुझकर अपने दायित्वों से अनजान बने हुए हैं। वे बहाना तलाशने में लगे हैं। वह धवस्त हो चुके कानून व्यवस्था का नेतृत्व कर रहे हैं।

