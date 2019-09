Dainik Bhaskar Sep 15, 2019, 04:18 PM IST

नई दिल्ली. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने यौन शोषण का आरोप में घिरे पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को लेकर मोदी सरकार पर तंज कसा। रविवार को सिब्बल ने ट्विटर पर नरेंद्र मोदी से पूछा- अगर चिन्मयानंद कांग्रेस में होते तो क्या होता? उन्होंने चार विकल्प भी बताए। पहला- चिन्मयानंद को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया होता, दूसरा- अभी तक चिन्मयानंद की गिरफ्तारी हो चुकी होती। तीसरा- गोदी मीडिया हेडलाइन चलाती कि देश जानना चाहता है और चौथा- प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर अब तक बयान दे चुके होते।

Modiji may I ask :



What would have happened to Swami Chinmayanand by now if had been a Congressman ?



My guess :



1) Would have been arrested

2) The BJP demanded suspension from party

3) Godi media headline “ The Nation wants to know “

4) You would have spoken by now



Right ?