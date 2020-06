दैनिक भास्कर Jun 20, 2020, 02:18 AM IST

नई दिल्ली. मैसेजिंग ऐप वॉट्सएप शुक्रवार शाम अचानक से डाउन हो गया। इससे यूजर्स को दूसरे यूजर का ऑनलाइन स्टेटस, मैसेज लास्ट सीन का टाइमिंग दिखना बंद हो गया। यूजर्स प्राइवेसी सेटिंग भी नहीं कर पा रहे हैं। यह जानकारी शुक्रवार देर रात न्यूज एजेंसी ने दी। इसके मुताबिक, वॉट्सएप में आ रही दिक्कतों को अनेक यूजर्स ने ट्विटर पर शेयर किया है। महज दो घंटे में ट्विटर पर हैशटैग वॉट्सएप ट्रेंड भी करने लगा। हालांकि, अभी तक वॉट्सएप की ओर से इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

66% डाउन हुआ वॉट्सएप

आउटेज मॉनिटर पोर्टल डाउन डिटेक्टर का दावा है कि भारत में शुक्रवार शाम वॉट्सएप 66% डाउन हो गया, जिसके चलते यूजर्स लास्ट सीन, ऑनलाइन स्टेटस नहीं देख पाए। इसी तरह 28% शिकायतें कनेक्शन को लेकर भी थीं। यह दिक्कत एंड्रायड और आईफोन दोनों ही तरह के यूजर्स के साथ देखने को मिली। दुनियाभर के यूजर्स ने भी ऐसी ही परेशानियां सोशल मीडिया पर शेयर की।

पहले लोग देख लेते थे कौन ऑनलाइन है

पहले यूजर एक-दूसरे का ऑनलाइन स्टेटस देख लेते थे। इसके अलावा वह यह भी जान लेते थे कि जिसे उन्होंने मैसेज भेजा है उसने वह पढ़ लिया या नहीं? अगर पढ़ लिया है तो किस समय? हालांकि, बहुत सारे लोग प्राइवेसी सेटिंग में जाकर इन चीजों को भी छिपा लेते थे। अब सभी के साथ यह दिक्कत हो गई है। बिना प्राइवेसी सेटिंग वाले का लास्ट सीन या ऑनलाइन स्टेटस दिखना बंद हो गया है।

मीम शेयर होने लगे

वॉट्सएप डाउन होते ही सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर कई तरह के मीम्स शेयर होने लगे। एक यूजर ने वॉट्सएप चैटिंग मैसेज का डिजाइन पोस्ट किया है। उसमें गर्ल फ्रेंड एक लड़के से कहती है कि मैं तुम्हारा ऑनलाइन और लास्ट सीन स्टेटस नहीं देख पा रही हूं। तुम मुझसे क्यों छिपा रहे हो? चलो ब्रेकअप कर लेते हैं।

Dear mark Zuckerberg..

It's a great deal...

Thank you#WhatsApp #WhatsAppDown pic.twitter.com/Vj2xkRjsGc